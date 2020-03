Rádio_ Head Awards pozná mená víťazov, slávnostné odovzdávanie cien však pre koronavírus zrušili

Prehľad víťazov a víťaziek Radio_Head Awards 2019:



Hlavné kategórie

Album roka: Gleb - Gauč Storytelling

Skladba roka: Billy Barman - Doba doba

Debut roka: Ultrazvuk - Ultrazvuk

Objav roka: The Curly Simon



Porotcovské kategórie

Album roka / Cena novinárov: Katarína Máliková - Postalgia

Elektronická hudba: Dephzac - Against the Flow

Hip-hop / Rap / R'n'B: Gleb - Gauč Storytelling

Hard and Heavy: Morna - Sentient Cultist

World Music / Folk: Martin Geišberg - Na modrej planéte

Jazzová hudba: David Kollar - Sculpting in Time

Klasická hudba: Lukáš Borzík - Slovo

Experimentálna hudba: Miroslav Tóth - S’ihmon

Shibuya Motors - +



Špeciálne ocenenia:

Ocenenie za prínos do hudby: Milan Lasica

Ocenenie Nadácie Advance Investments: Kristina Mihalova & Jakub Šedivý





19.3.2020 (Webnoviny.sk) - Radio_Head Award za Album roka 2019 si vyslúžil Gleb s nahrávkou Gauč Storytelling. Interpret ruského pôvodu pritom bodoval aj v porotcovskej kategórii Hip-hop / Rap / R'n'B.Cenu za skladbu roka si vyslúžila kapela Billy Barman (Doba doba) a debut roka nahrali Ultrazvuk (Ultrazvuk). Objavom roka je The Curly Simon.V kategórii Album roka / Cena novinárov triumfovala Katarína Máliková (Postalgia).Verejnosť mohla za svojich favoritov hlasovať do 1. marca na webstránke radiohlavy.sk, o víťazoch v siedmich žánrových kategóriách rozhodli odborné poroty.Slávnostné odovzdávanie cien, ktoré sa malo konať v stredu v bratislavskom NTC, zrušili v súvislosti so šírením nového koronavírusu.