Američania našli spôsob ako si skrátiť chvíle v karanténe, vytiahli vianočné osvetlenia

19.3.2020 - V Spojených štátoch amerických sa niektorí obyvatelia rozhodli spríjemniť si domácu karanténu v dôsledku šírenia nového koronavírusu rozvešaním vianočných svetielok. Cieľom aktivity je, aby "pestrofarebné svetlá potešili ľudí v týchto temných časoch". Môžu ich pozorovať z bezpečia svojich domovov, ale aj z áut.Lane Grindle z rádia Milwaukee Brewers počas víkendu zverejnil na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter výzvu, aby ľudia opäť vytiahli vianočné osvetlenie. "Môžeme nasadnúť do áut, voziť sa a pozerať sa na ne," napísal a označil to za "spoločenskú aktivitu na diaľku". Mnohých tento nápad nadchol a začali posielať fotografie svojich vianočných dekorácií.V meste Cumberland v štáte Rhode Island mal rovnaký nápad aj desaťročný chlapec, ktorý sa otca spýtal, či by mohol nainštalovať vianočné osvetlenie. Napokon tak aj urobil a rodina sa rozhodla ponechať ich, až kým budú platiť obmedzenia.Manželia Griffinovci vyzvali aj ďalších Američanov, aby ich nasledovali a odvtedy dostali príspevky od ľudí z celej krajiny. Jedna žena z Louisiany dokonca rozsvietila dom o jednej hodine ráno tamojšieho času po tom, ako si prečítala ich správu. Pozitívnu reakciu dostali už aj z Veľkej Británie.Holly Griffin uviedla, že keď lekári alebo predavači cestujú do práce a uvidia svetielka, možno ich to poteší. "Je to maličkosť, ktorá nám dáva pocit spolupatričnosti," dodala.