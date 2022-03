Radio_Head Awards už pozná svojich víťazov, cenu udelili aj Mekymu a album roka má kapela Chiki liki tu-a

aktualizované 27. marca 2022, 10:30





Víťazi Radio_Head Awards 2021:

Album roka 2021: Chiki liki tu-a - Venované pamiatke budúcich zosnulých



Skladba roka 2021: Lash & Grey - After War



Objav roka 2021: Tamara Kramar



Debut roka 2021: Vec Švidraň - Hudba k láske



Album roka / Cena novinárov 2021: Isama Zing - Blurry AF



Elektronická hudba 2021: Subtension - Stranger



Hip-hop / Rap / R'n'B 2021: Pil C - Odsúdení na úspech



Hard & Heavy 2021: Cranial Void - Celestial



World Music / Folk 2021: Angrusori - Live at Tou



Jazzová hudba 2021: Frantisek Bales Ansambel - Hviezdoslav SONETY, Lukas Oravec - Movin' Spirit



Klasická hudba 2021: Štátna filharmónia Košice – Ján Cikker – O živote, (Zbyněk Müller – dirigent, Peter Himič – recitácia)



Experimentálna hudba 2021: Lucia Nimcová & Sholto Dobie - DILO



Ocenenie za prínos do hudby 2021: Miroslav Žbirka



Ocenenie Nadácie Advance Investments 2021: Noční jazdci





27.3.2022 (Webnoviny.sk) -Albumom roka sa v rámci hudobných cien Radio_Head Awards stala prešovská kapela. Počas sobotného večera boli odhalené mená ďalších ocenených a vznikol tak kompletný zoznam víťazov 14. ročníka cien.Objavom minulého roka sa podľa hlasovania poslucháčov stala hudobníčkaa Debut roka nahraliSkladbou roka sa stala After War dvojice, ktorí tak v hlasovaní poslucháčov predbehli po dvakrát nominovaných Chiki liki tu-a a Štefana Kráľoviča s projektom FVLCRVM. V tlačovej správe o tom informovalo Rádio a televízia Slovenska. Kapelesi odniesla Ocenenie Nadácie Advance Investments, ktoré im pomôže nahrať svoj debutový album.počas večera získal in memoriam Ocenenie za prínos do hudby.Už v piatok večer boli odhalené mená víťazov porotcovských kategórií. Počas žánrovo bohatého večera sa darilo aj projektu, ktorý nahral Album roka podľa novinárov.Ceny z dielne sochárky Miry Podmanickej, ktoré navrhla Bety K. Majerníková si odniesli ajči. V kategórii Jazzová hudba bodovali hneď dvaja víťazi -