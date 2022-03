Oscar 2022: Oscara za najlepší film získala CODA, až šesť ocenení si vyslúžila Duna a jeden víťaz sa pobil (video)

Sci-fi Duna so šiestimi cenami

Smith dostal cenu aj sa pobil

28.3.2022 - Oscara pre najlepší film v 94. ročníku udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied získala dráma. Snímka o dcére nepočujúcich rodičov pritom premenila na víťazstvo všetky tri nominácie. Akademici ocenili ajza adaptovaný scenár a Oscara za mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe získal nepočujúci herecCenu za réžiu si prevzalavďaka westernu Sila psa, ktorý s 12 nomináciami vládol zoznamu kandidátov, no napokon získal len jednu trofej.Naopak, šesť cien si vyslúžili tvorcovia sci-fi Duna, ktoré triumfovalo v kategóriách Pôvodná filmová hudba (), Kamera (), Strih, Výprava, Zvuk a Vizuálne efekty.



Oscara za herecký výkon v hlavnej úlohe si prevzal Will Smith za stvárnenie Richarda Williamsa v životopisnej snímke King Richard. Smith sa pritom postaral aj o najšokujúcejší moment večera, keď v priamom prenose udrel Chrisa Rocka za nevydarený vtip o jeho manželke Jade Pinkett Smith, za čo sa neskôr počas ďakovnej reči ospravedlnil.

O čo vlastne išlo? Vtip bol narážkou na film G. I. Jane z roku 1997, v ktorom hrá herečka Demi Moore dôstojníčku s typickým vojenským účesom. Podľa niektorých divákov ide o necitlivý humor, pretože Jada Pinkett-Smith verejne hovorila o svojom boji s alopéciou, čo je choroba, pri ktorej vypadávajú vlasy.

Chrisa Rocka sa však už medzitým verejne zastala herečka Mia Farrow. Napísala, že vždy robil humor na hrane a že tento vtip bol na jeho pomery ešte mierny.

Keď sa Smith vrátil na pódium pre cenu za najlepší herecký výkon, rozplakal sa a v najdlhšom monológu celého galavečera vysvetľoval, že v tejto brandži musíte byť schopný znášať aj neúctu, „ale ja chcem milovať a chrániť ľudí, byť ambasádorom lásky,“ povedal a dodal: „Z lásky človek robí bláznivé veci. Chcem sa ospravedlniť akadémii aj ostatným nominovaným.“

Akadémia zareagovala krátko po skončení priameho prenosu oficiálnym stanoviskom, v ktorom odsúdila násilie v akejkoľvek forme.

Najlepšou herečkou je Jessica Chastain

Prehľad víťazov a víťaziek v 94. ročníku udeľovania Oscarov:

Najlepší film: CODA

Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe: Will Smith - King Richard

Mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Troy Kotsur - CODA

Ženský herecký výkon v hlavnej úlohe: Jessica Chastain - Očami Tammy Faye

Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Ariana DeBose - West Side Story

Réžia: Jane Campion - Sila psa

Adaptovaný scenár: Sian Heder - CODA

Pôvodný scenár: Kenneth Branagh - Belfast

Medzinárodný film: Japonsko - Drajv maj kár

Dokumentárny film: Summer of Soul

Animovaný film: Encanto: Čarovný svet

Pôvodná filmová pieseň: No Time To Die z filmu Nie je čas zomrieť

Pôvodná filmová hudba: Duna - Hans Zimmer

Kamera: Greig Fraser - Duna

Kostýmy: Jenny Beavan - Cruella

Masky: Očami Tammy Faye - Linda Dowds, Stephanie Ingram a Justin Raleigh

Strih: Duna - Joe Walker

Výprava: Duna - Patrice Vermette a Zsuzsanna Sipos

Zvuk: Duna - Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill a Ron Bartlett

Vizuálne efekty: Duna - Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor a Gerd Nefzer

Krátky animovaný film: El limpiaparabrisas (anglický názov: The Windshield Wiper)

Krátky hraný film: Dlhé lúčenie

Krátky dokumentárny film: The Queen of Basketball



Cenu Akadémie za hlavnú ženskú úlohu si prevzalavďaka titulnej role vo filme Očami Tammy Faye a Oscara za ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe získalaza stvárnenie Anity v novom spracovaní muzikálu West Side Story.V kategórii medzinárodných filmov ocenili japonskú snímku, najlepším animovaným filmom jea za najlepší dokumentárny film vyhlásiliGalavečer v hollywoodskom Dolby Theatre moderovali Regina Hall, Amy Schumer a Wanda Sykes.