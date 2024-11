Radnica českého mesta Louny chce ako vianočný strom na námestie dať jedľu z cintorína

14.11.2024 (SITA.sk) - Ako vianočný strom na hlavné námestie sa radnica mesta Louny na severozápade Česka rozhodla postaviť jedľu z cintorína. Podľa niektorých miestnych obyvateľov to však je morbídne a proti plánu radnice protestujú formou petície. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.Asi desať metrov vysoký strom je súčasťou smútočnej jedľovej aleje. V petícii, ktorú zorganizovala jedna z obyvateliek mesta Louny, sa píše, že ide o zdravý strom dotvárajúci pietnu atmosféru cintorína. Vyrúbať ho by podľa petície bolo necitlivé, a to voči občanov aj voči mestskej zeleni. Obyvatelia svojimi podpismi vyzývajú vedenie mesta, aby strom zachovalo, hoci má na výrub povolenie.Podľa radnice je však koreňový systém stromu plytký a preto je jedľa nestabilná. Ak by sa vyvrátila a spôsobila škodu alebo by niekoho ohrozilam prípadne zranila, zodpovedné by bolo vedenie mesta.