Nedeľa 14.9.2025
|Denník - Správy
Radomír Šalitroš naznačil možnosť novej strany, tvrdí, že záleží od toho, či ľudia uveria ich výsledkom
Štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Radomír Šalitroš, ktorý bol spolu so šéfom tohto ...
14.9.2025 (SITA.sk) -
Štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Radomír Šalitroš, ktorý bol spolu so šéfom tohto rezortu Samuelom Migaľom vylúčený z koaličnej strany Hlas-SD, nevylúčil založenie novej politickej strany. Ako uviedol v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3, mohlo by sa tak stať, keby doručili výsledky, na ktorých pracujú.
„A keby nám občania dávali podporu, ktorú evidujeme tieto dni aj dlhodobo, tak by sme nad tým uvažovali," vyhlásil Šalitroš.
Zdroj: SITA.sk - Radomír Šalitroš naznačil možnosť novej strany, tvrdí, že záleží od toho, či ľudia uveria ich výsledkom © SITA Všetky práva vyhradené.
