|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 14.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudomil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. septembra 2025
Pre násilnosti na protiimigračnej demonštrácii v Londýne zatkli 24 ľudí
Tagy: Londýn
Londýnska polícia zatkla 24 ľudí pre násilnosti na zhromaždení, ktoré v sobotu zorganizoval protiimigračný aktivista Tommy Robinson. Na demonštrácii, na ktorej sa zišlo 150-tisíc ľudí, bolo zranených, 26 ...
Zdieľať
14.9.2025 (SITA.sk) - Londýnska polícia zatkla 24 ľudí pre násilnosti na zhromaždení, ktoré v sobotu zorganizoval protiimigračný aktivista Tommy Robinson. Na demonštrácii, na ktorej sa zišlo 150-tisíc ľudí, bolo zranených, 26 policajtov, z nich štyria vážne.
Medzi zatknutými sú tri ženy a 21 mužov vo veku od 19 do 58 rokov, uviedla Metropolitná polícia. Obvinili ich z napadnutia, ublíženia na zdraví, napadnutia záchranára a držanie útočnej zbrane. Niekoľko ľudí bolo zatknutých pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov naraz.
Polícia uviedla, že zatýkanie bude pokračovať. „Po udalosti prebieha vyšetrovanie, pričom policajti pracujú na identifikácii ďalších osôb zapojených do výtržností s cieľom vykonať ďalšie zatknutia v nasledujúcich dňoch a týždňoch,“ dodala.
Zdroj: SITA.sk - Pre násilnosti na protiimigračnej demonštrácii v Londýne zatkli 24 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzi zatknutými sú tri ženy a 21 mužov vo veku od 19 do 58 rokov, uviedla Metropolitná polícia. Obvinili ich z napadnutia, ublíženia na zdraví, napadnutia záchranára a držanie útočnej zbrane. Niekoľko ľudí bolo zatknutých pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov naraz.
Polícia uviedla, že zatýkanie bude pokračovať. „Po udalosti prebieha vyšetrovanie, pričom policajti pracujú na identifikácii ďalších osôb zapojených do výtržností s cieľom vykonať ďalšie zatknutia v nasledujúcich dňoch a týždňoch,“ dodala.
Zdroj: SITA.sk - Pre násilnosti na protiimigračnej demonštrácii v Londýne zatkli 24 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Londýn
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Legíny v hlavnej úlohe: Ako ich nosiť a vyzerať šik vo fitku aj v meste
Legíny v hlavnej úlohe: Ako ich nosiť a vyzerať šik vo fitku aj v meste
<< predchádzajúci článok
Radomír Šalitroš naznačil možnosť novej strany, tvrdí, že záleží od toho, či ľudia uveria ich výsledkom
Radomír Šalitroš naznačil možnosť novej strany, tvrdí, že záleží od toho, či ľudia uveria ich výsledkom