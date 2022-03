Rady a tipy, ako si vybrať správny matrac

Spánok je najdôležitejším a zároveň najpríjemnejším aspektom našich životov. Poznáte niekoho, kto ho nemá rád? My teda rozhodne nie.

„Najkrajšou vecou je pre mňa spánok, vtedy aspoň môžem snívať.“

Marilyn Monroe

Vedeli ste, že existuje práca s názvom „testovač matracov“? Ak nie, vysvetlíme vám, čo je jej náplňou. Istá americká firma zaoberajúca sa predajom matracov nedávno zháňala nových zamestnancov, ktorí by testovali ich produkty. Úlohou nových pracovníkov bolo nielen samotné testovanie, ale aj písanie produktových recenzií.

Za túto činnosť si zarobili neuveriteľných 3 000 dolárov! A ako bonus dostali matrac podľa vlastného výberu. Komu by sa takáto práca nepáčila?

Dostali ste sa k tejto výhodnej ponuke, no neviete si zvoliť? Ak budete čítať ďalej, dozviete sa, ako si vybrať ideálny matrac pre vaše potreby. Nielenže sa na ňom dobre vyspíte, no hravo zaženie aj vaše zdravotné problémy. Kvalitný spánok tak prispeje k zlepšeniu vašej nálady počas celého dňa.



„Milujem spánok. Môj život má totiž tendenciu rozpadnúť sa hneď, ako vstanem.“

Ernest Hemingway

Čísla sú pri výbere matraca dôležité

Spomeňte si na to, ako sa vám spávalo, keď ste mali 15 rokov. A teraz to porovnajte s aktuálnymi skúsenosťami. Počas vašich tínedžerských rokov ste určite preferovali tvrdší matrac, pretože dobre podporoval vašu chrbticu. Teraz sa však môžete riadiť podľa pocitov a skúseností.

V prípade, že chcete darovať pohodlný spánok svojim rodičom či starým rodičom, siahnite po matracoch so strednou tuhosťou s označením 3. Príliš tvrdá podložka pod telom totiž môže spôsobiť bolesť kĺbov a mäkká zase sťažuje vstávanie. Ak ste si mysleli, že pri vyberaní nových matracov nezáleží na vašej hmotnosti, opak je pravdou. Pružnosť tohto istého matraca je priamo úmerná hmotnosti človeka, ktorý ho používa.

Ak teda vážite menej ako 90 kilogramov, môžete si vyberať podľa subjektívneho pocitu. Keď ste však ťažší, zvoľte skôr podložku s tuhosťou 3 – 5, teda stredne tvrdý až tvrdý matrac.

Polohy a pocity sú dôležité

Spánok ovplyvňuje prakticky celý náš život. Je dôležitý pri raste svalov, pri zdravom životnom štýle a nesmieme vynechať ani koncentráciu. Keď sa teda zle vyspíte, alebo ste spali málo, pre vaše mozgové bunky je veľmi ťažké premýšľať. Všimli ste si aj to, že máte problém s koncentráciou?

Práve preto je pri spánku dôležitá aj poloha, v ktorej trávite väčšinu noci. Medzi najdôležitejšie úlohy matracov totiž patrí opora. V prípade, že spíte na chrbte, siahnite po tvrdšom matraci s označením 3 – 5. Je vaša obľúbená poloha v spánku na bruchu? Kúpte si podložku s tuhosťou 2 – 4. No a pre tých, ktorí radi spávajú na boku, odporúčame mäkký matrac v rozmedzí tuhosti od 1 – 3.

Existujú aj takzvané pocitové matrace. Pýtate sa, o čo ide? Vysvetlíme vám to na jednoduchom príklade: S partnerom spíte na manželskej posteli, no obaja máte v otázke matraca odlišné preferencie. Pripadá vám však nelogické kupovať si dva odlišné matrace. Koncept pocitového matraca je taký, že na jednej strane môže mať mäkkú tuhosť, no keď ho otočíte, spíte na tvrdom podklade. Takto si teda môžete matrace otáčať podľa toho, ako vám to vyhovuje.