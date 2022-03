Štátna ochrana prírody: Od medvedieho brlohu sa treba ticho vzdialiť

V prípade, že ľudia nájdu v prírode miesto, ktoré by mohlo byť medvedím brlohom, nemali by sa k nemu približovať, nazerať do neho, ani hádzať do neho kamene, či iné predmety. Mali by sa čo najskôr bez kriku vzdialiť. TASR o tom informoval Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR.





"Medvedica si vo väčšine prípadov bráni svoje mláďatá a s veľkou pravdepodobnosťou na človeka, ktorého považuje za hrozbu, zaútočí," poznamenal Slašťan.Tehotná medvedica si pred zaľahnutím a pôrodom upravuje priestor, v ktorom prezimuje a porodí. Hrabaním si ho prispôsobí na vhodnú veľkosť a vystelie ho nalámanými vetvami či suchou trávou, opisuje Slašťan. Najčastejšie využíva skalné dutiny a previsy, miesta pod vývratmi stromov alebo aj pod rastúcimi stromami, priblížil."Po narodení mláďat medvedia matka brloh neopúšťa, len vo veľmi zriedkavých prípadoch. Medvieďatá sú po narodení slepé, hluché a pokryté krátkou juvenilnou srsťou, preto by bez telesného tepla svojej matky zahynuli," uviedol Slašťan. Dodal, že mláďatá sú málo pohyblivé a prijímajú iba materinské mlieko.Prvé týždne matka od mláďat neodchádza. Ak tak urobí, tak len v blízkosti brloha, aby mala svoje deti pod dohľadom. Slašťan hovorí, že"V tom čase sú už pohybovo schopné, dostatočne osrstené a zvládajú kratšie presuny. Aj po opustení brloha sa do troch až osem mesiacov živia materským mliekom, ale postupne prijímajú aj pevnú stravu, spočiatku prevažne rastlinnú potravu," povedal Slašťan s tým, že mláďatá ostávajú s matkou do tretieho roku života.