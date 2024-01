Rafael Nadal má po návrate na kurty opäť zdravotné problémy, na Australian Open si nezahrá

Nehral takmer rok

Malá svalová trhlina

7.1.2024 (SITA.sk) - Skúsený španielsky tenista Rafael Nadal nebude súčasťou úvodného grandslamového turnaja sezóny Australian Open v Melbourne.Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión sa totiž z podujatia odhlásil pre zdravotné problémy.Nadal počas aktuálneho týždňa absolvoval tri stretnutia na turnaji v austrálskom Brisbane a dostal sa až do štvrťfinále, bol to pre neho prvý súťažný štart po tom, ako vynechal takmer celú predchádzajúcu sezónu.Tridsaťsedmeročný Španiel na hlavnom okruhu absentoval od polovice januára 2023, pre zdravotné problémy vtedy odstúpil z duelu 1. kola dvojhry mužov na Australian Open.Nadal sa odvtedy dával dokopy, problémy mu robili bedrá a v júni dokonca podstúpil operáciu. Teraz má iné problémy."Momentálne nie som pripravený hrať na najvyššej úrovni v päťsetových zápasoch," uviedol Nadal.Ten po vypadnutí v Brisbane najprv odcestoval do Melbourne a tam podstúpil vyšetrenia, ktoré odhalili malú svalovú trhlinu. Preto sa rozhodol vrátiť do Španielska a pracovať na tom, aby sa zotavil.Australian Open sa v Melbourne začne v nedeľu 14. januára.