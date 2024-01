NHL: Pospíšil si pripísal asistenciu, Calgary prehralo na ľade Chicaga 3:4

Slovenský hokejista Martin Pospíšil si v zámorskej NHL pripísal asistenciu, no jeho Calgary prehralo na ľade Chicaga 3:4. V zostave hostí chýbal Adam Ružička. Washington s obrancom Martinom Fehérvárym vyhral doma nad Los Angeles 4:3.



Pospíšil bodoval v druhom dueli za sebou a na konte má deväť bodov (4+5) v 28 stretnutiach. Proti Chicagu sa podieľal na prvom góle hostí v 14. minúte, keď v útočnom pásme úspešne napádal a stál pri zrode akcie, po ktorej Nazem Kadri vyrovnal na 1:1. Flames ešte v polovici zápasu viedli, no domáci potom zaznamenali tri góly za sebou a v prvom vystúpení bez zraneného Connora Bedarda dokázali zastaviť päťzápasovú šnúru prehier. Colin Blackwell k tomu prispel dvoma gólmi a asistenciou. Chicago uspelo, hoci má na listine zranených až 11 hráčov. "Je mrzuté, že na tripe nám chalani padajú ako muchy. Sú skutočne dobrí hokejisti aj ľudia. Chýbajú nám, no príležitosť dostávajú iní hráči a snažia sa jej chopiť," povedal pre nhl.com Blackwell, ktorý predviedol druhý trojbodový výkon v profiligovej kariére. Blackhawks nastúpili s 11 útočníkmi, lebo Rem Pitlick, ktorého získali v sobotu výmenou z Pittsburghu, nestihol priletieť načas do Chicaga. Jeho let meškal pre zlé poveternostné podmienky. Flames prehrali druhý zápas za sebou, nepomohli im ani dva góly Kadriho. "Hrali sme príliš individualisticky a to nám uškodilo, najmä v druhej tretine. Súper bol hladnejší po úspechu," poznamenal tréner "plameňov" Ryan Huska. Pospíšil odohral 10:52 min, okrem asistencie mal jednu strelu, plusový bod a odsedel si dve minúty za podrazenie. Ružička ako zdravý náhradník chýbal v zostave Flames.



Washington uspel v súboji s Los Angeles a po dvoch predchádzajúcich prehrách bodoval naplno. Fehérváry zažil v závere druhej tretiny nepríjemný moment, keď ťažko vstával z ľadu po hite od Alexa Lafferierea. Musel k nemu pribehnúť aj lekár, nakoniec však zápas dohral a bol s minutážou 21:28 druhý najvyťaženejší hráč Capitals. Pripísal si plusový bod, jednu strelu a štyri hity. Viac ako on odohral iba jeho spoluhráč z elitnej obrannej dvojice Washingtonu John Carlson, ktorý 53 sekúnd pred treťou sirénou rozhodol o triumfe svojho tímu. Domáci prehrávali 1:2 i 2:3, ale v závere tretej tretiny sa im podarilo skóre otočiť. "Caps" potiahla štvrtá formácia, ktorá sa postarala o tri góly domácich - prvý trojbodový zápas v kariére má za sebou Nicolas Aube-Kubel (1+2), Nic Dowd pridal gól a asistenciu. Bodoval aj kapitán Alexander Ovečkin, ktorý mal asistenciu a natiahol svoju bodovú šnúru na päť stretnutí. Brankár Darcy Kuemper predviedol 38 úspešných zákrokov. Dva góly za Los Angeles dal Kevin Fiala, no jeho tím prehral piaty duel v sérii. "Začali sme celkom dobre, ale inkasovali sme v zlých momentoch. Aj v závere necelú minútu pred koncom - v takých chvíľach musíme byť sústredenejší. V ďalších zápasoch musíme podať plnohodnotný výkon celých 60 minút," zdôraznil Fiala.



Winnipeg si pripísal šiesty triumf za sebou, keď uspel na ľade Arizony 6:2. Mark Scheifele k tomu prispel dvoma presnými zásahmi, Nikolaj Ehlers sa predviedol gólom a asistenciou. "Viacerí hráči podali skvelý výkon. V tejto lige neexistujú výhovorky. Aj keď máte nahustený program, musíte nájsť v sebe energiu, čo sa nám dnes podarilo," spokojne konštatoval Scheifele. Jeho tím bodoval v dvanástom zápase v sérii, proti Arizone zvíťazil v deviatom vzájomnom súboji v rade. Coyotes nestačil gól mladíka Dylana Guenthera, ktorý skóroval v tohtosezónnej premiére v NHL.

Michael Rasmussen rozhodol 67 sekúnd pred koncom tretej tretiny o víťazstve Detroitu v aréne Anaheimu 3:2. Gól musel ešte odobriť videorozhodca, keďže sa puk po strele Moritza Seidera odrazil do bránky od ľavej korčule Rasmussena. Pre domácich to bola piata prehra za sebou, neodvrátili ju ani dva góly Trevora Zegrasa. Ducks chýbal pre chorobu brankár John Gibson, šancu dostal Čech Lukáš Dostál, ktorý vykryl 25 z 28 striel.

NHL - sumáre:



Chicago Blackhawks - Calgary Flames 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)



Góly: 5. Blackwell (Tinordi, Murphy), 33. Kurashev (Dickinson, Vlasic), 35. Zajcev (Blackwell, Tinordi), 55. Blackwell (Sanford, Zajcev) - 14. Kadri (Hanifin, POSPÍŠIL), 24. Mangiapane (Huberdeau, Weegar), 56. Kadri (Huberdeau, Andersson). Brankári: Mrázek - Vladař, strely na bránku: 20:31.







Washington Capitals - Los Angeles Kings 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)



Góly: 25. Dowd (Aube-Kubel, Carlson), 36. Strome (Ovečkin, Pacioretty), 49. Aube-Kubel (Dowd), 60. Carlson (Malenstyn, Aube-Kubel) - 28. Kempe (Doughty, Kopitar), 34. Fiala (Danault, Anderson), 42. Fiala (Byfield). Brankári: Kuemper - Talbot, strely na bránku: 34:41.







Arizona Coyotes - Winnipeg Jets 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)



Góly: 29. Schmaltz (Keller, Dermott), 53. Guenther - 18. Namestnikov, 24. Ehlers (Samberg, Schmidt), 35. Perfetti, 46. Scheifele (Ehlers), 59. Scheifele (Vilardi), 60. Lowry (Niederreiter, Appleton). Brankári: Vejmelka - Hellebuyck, strely na bránku: 17:36.







Anaheim Ducks - Detroit Red Wings 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)



Góly: 1. Zegras (Terry, Henrique), 44. Zegras (Fowler, Drysdale) - 12. Larkin (Perron, Gostisbehere), 23. Veleno (Copp, Chiarot), 59. Rasmussen (Seider, Raymond). Brankári: Dostál - Lyon, strely na bránku: 31:28.







Slováci v akcii:



Martin Pospíšil (Calgary) 10:52 0 1 1 +1 1 2



Martin Fehérváry (Washington) 21:28 0 0 0 +1 1 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Individuálne štatistiky - Kučerov vedie produktivitu so 67 bodmi

Kanadské bodovanie v základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 8. januáru 2024:







1. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 40 28 39 67



2. Nathan MacKinnon (Colorado) 40 22 43 65



3. Artemij Panarin (NY Rangers) 38 25 30 55



4. David Pastrňák (Boston) 38 24 31 55



5. Connor McDavid (Edmonton) 34 14 40 54



6. William Nylander (Toronto) 37 21 33 54



7. J.T. Miller (Vancouver) 39 18 35 53



8. Sam Reinhart (Florida) 39 28 22 50



9. Mikko Rantanen (Colorado) 40 20 30 50



10. Quinn Hughes (Vancouver) 39 10 39 49



...



294. Tomáš TATAR (Seattle) 35 4 10 14



305. Juraj SLAFKOVSKÝ (Montreal) 39 4 10 14







Najlepší strelci: 1. Auston Matthews (Toronto) 30 gólov, 2. Kučerov a Reinhart po 28, 4. Panarin a Zach Hyman (Edmonton) po 25, 6. Pastrňák a Brock Boeser (Vancouver) po 24, 8. MacKinnon, Sidney Crosby (Pittsburgh) a Carter Verhaeghe (Florida) po 22, ..., 343. TATAR, 352. SLAFKOVSKÝ a 359. Martin POSPÍŠIL (Calgary) po 4







/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body/



Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 8. januáru 2024:





1. Tomáš Tatar (Seattle) 35 4 10 14 +4 33 14



2. Juraj Slafkovský (Montreal) 39 4 10 14 -7 54 25



3. Martin Pospíšil (Calgary) 28 4 5 9 +8 53 16



4. Adam Ružička (Calgary) 33 3 6 9 -5 31 4



5. Šimon Nemec (New Jersey) 17 2 5 7 +1 24 2



6. Martin Fehérváry (Washington) 32 2 5 7 0 33 14



7. Erik Černák (Tampa Bay) 37 0 5 5 -4 30 23



8. Miloš Kelemen (Arizona) 10 0 1 1 -2 5 0



9. Marián Studenič (Seattle) 2 0 0 0 -1 1 2







/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/