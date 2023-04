Rafael Nadal sa zo zranenia zotavuje pomalšie než sa čakalo, ale do Roland Garros bude fit, myslí si jeho strýko Toni

Náročná situácia

Antukový kráľ

29.4.2023 (SITA.sk) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa podľa jeho strýka Toniho Nadala stihne dať zdravotne do poriadku do začiatku druhého grandslamového turnaja sezóny Roland Garros v Paríži, ktorý sa začne 28. mája.Tridsaťšesťročný 22-násobný grandslamový šampión sa stále zotavuje zo zranenia ľavého bedra, ktoré utrpel ešte v januári počas úvodného grandslamového podujatia v tomto roku Australian Open v Melbourne.Toni Nadal, ktorý trénoval svojho synovca do konca roka 2017, očakáva, že rodák z Malorky sa vráti do súťažnej akcie už na májovom turnaji ATP v talianskej metropole Rím."Chystá sa hrať v Paríži. Jeho ambície sa však budú odvíjať od toho, ako bude trénovať v nasledujúcich týždňoch a ako mu to pôjde v Ríme," povedal Toni Nadal v rozhovore pre španielsku rozhlasovú stanicu Marca.Rafael Nadal sa pre spomenuté zranenie postupne odhlásil z turnajov v Indian Wells, Miami, Monte Carle, Barcelone a Madride."Zranenie ma malo vyradiť na šesť až osem týždňov, ale ja som mimo už 14 týždňov. Dodržiavam všetky pokyny a odporúčania od lekárov, no moje zotavenie nejde tak rýchlo ako predikovali lekári. Ja som sa ocitol v náročnej situácii," napísal Nadal na svojom instagrame ešte v minulom týždni.Na parížskej antuke získal Nadal až 14 zo svojich rekordných 22 singlových titulov na turnajoch "veľkej štvorky".Skúsený Španiel má nie náhodou prezývku "antukový kráľ", vo Francúzsku uspel aj vlani napriek chronickým bolestiam v ľavom chodidle.Rovnako 22 singlových grandslamových titulov má na konte úradujúca svetová jednotka Srb Novak Djokovič