Oceláři Třinec získali štvrtý český titul za sebou a celkovo svoj piaty, majstrovský gól strelil Hudáček

Päť titulov a tri finálové prehry

Najdlhšiu sériu ťahal Vsetín

Nebola to jednoduchá cesta

Slováci hrali dôležitú rolu

29.4.2023 (SITA.sk) - Hokejisti klubu HC Oceláři Třinec tretíkrát za sebou obhájili zisk majstrovského titulu v českej extralige a dosiahli celkovo piate prvenstvo v súťaži."Oceliari" v piatkovom šiestom dueli finále play-off zdolali doma HK Mountfield Hradec Králové 4:1 a v sérii hranej na štyri víťazstvá uspeli 4:2 na zápasy.Rozdielový gól na 2:1 strelil slovenský útočník Libor Hudáček , z jeho krajanov skórovali v stretnutí aj útočník Marko Daňo a obrancovia Martin Marinčin O prvé tri góly v zápase sa postarali Slováci. Marinčin otvoril skóre v 14. minúte, v 47. minúte vyrovnal stav hosťujúci Rosandič.Hudáček v 57. minúte znova poslal Třinec do vedenia a po ňom Andrej Nestrašil s Daňom spečatili triumf strelami do prázdnej bránky.Titul získali zo Slovákov aj útočníci Patrik Hrehorčák Samuel Buček s asistentom trénera Vladimírom Országhom . V tíme zdolaného finalistu hrajú aj slovenskí útočníci Oliver Okuliar Třinec zaznamenal po rokoch 2011, 2019, 2021 a 2022 piaty extraligový primát, okrem toho má na konte aj tri finálové prehry.Stal sa prvým klubom v histórii českej extraligy, ktorý bojoval o účasť v play-off v kvalifikácii a napokon dokráčal k titulu. V základnej časti tejto sezóny totiž skončil až šiesty.Najdlhšiu majstrovskú sériu v histórii súťaže má na konte Vsetín, ktorý v 90. rokoch minulého storočia triumfoval päťkrát za sebou. Hradec Králové sa premiérovo predstavil vo finále play-off a musí sa uspokojiť so striebornými medailami.Hokejisti Třinca si ako posledný 24. tím si zabezpečili miesto v skupinovej časti hokejovej Ligy majstrov pre budúcu sezónu 2023/2024, celkovo doposiaľ chýbali iba v jednom z doterajších ôsmich ročníkov.Z českých tímov si v nej zahrajú ešte Vítkovice a Pardubice, Slovensko bude zastupovať úradujúci majster HC Košice."Hrali sme presne tak ako sme chceli hrať počas celej sezóny a zaslúžene sme zvíťazili. Je to skvelé a veľmi sa nám uľavilo. Tím urobil všetko pre to, aby to zvládol. Nebola to vôbec jednoduchá cesta. Nemali sme vždy len vydarené dni, ale mužstvo ukázalo silný charakter a za to mu patrí vďaka," povedal po piatkovom zápase tréner Třinca Zdeněk Moták , citoval ho web iDnes.cz.Jeho náprotivok mal opačné pocity. "Sme veľmi sklamaní a smutní. Verili sme, že ešte predĺžime sériu. Tím ukázal veľkú snahu a bojoval. Bohužiaľ, počas celého play-off sme dávali málo gólov a na to sme doplatili vo finále. Strieborné medaily majú horkú príchuť, ale na hráčov som hrdý. Získali sme skúsenosti a striebro je motivácia do ďalšej práce," skonštatoval kouč HK Tomáš Martinec.Slovenskí hokejisti opäť nemalou mierou prispeli k titulu pre Třinec. Daňo bol najlepší strelec základnej časti s 29 gólmi a druhý najproduktívnejší hráč s 51 bodmi.V play-off bol zo Slovákov najproduktívnejší Marcinko s 13 bodmi (5+8) a najlepší slovenský strelec bol Hudáček so šiestimi gólmi.Okuliar ovládol bodovanie Hradca Králové v play-off a bol tiež najlepší nahrávač tímu (3+9).Dravecký s Marcinkom boli pri ostatných štyroch tituloch Třinca, Roman s Hrehorčákom pri troch, Daňo s Marinčinom pri dvoch a Hudáček s Bučekom uspeli s tímom prvýkrát.