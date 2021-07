Ragbisti z Fidži ukázali jasnú prevahu a z Tokia si odnášajú zlato, oslavy však budú pokojnejšie

Deti nevideli mesiace

Malý brat zdolal veľkého

28.7.2021 (Webnoviny.sk) - Keď reprezentanti Fidži v sedmičkovom ragby pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro dobyli v novom športe pod piatimi kruhmi olympijské zlato, v maličkom súostroví v Tichom oceáne s necelým miliónom obyvateľov vyhlásili štátny sviatok a nechali vytlačiť pamätné známky v hodnote 7 dolárov. Prvá olympijská medaila v histórii za to stála.O päť rokov neskôr do Tokia už prišli ragbisti Fidži v úlohe favoritov a dokonale ju aj naplnili. Po suverénnom triumfe v základnej B-skupine vo štvrťfinále poslali domov Austrálčanov s výpraskom 0:19, v semifinále si poradili s Argentínčanmi 26:14 a vo finále jasne prevýšili aj súperov z Nového Zélandu 27:12."Oba olympijské triumfy si vážime rovnako, ale tento sa nebude divoko oslavovať po celej krajine. Treba mať na pamäti zdravie ľudí v tejto koronavírusovej dobe. Žiadna zlatá medaila nenahradí stratené ľudské životy," vyhlásil kapitán víťazného tímu Jerry Tuwai.Tuwai vie, o čom hovorí. So svojimi spoluhráčmi si počas ostatných mesiacov užil toľko rôznych reštrikcií a obmedzení, že koniec olympijského turnaja je pre ragbistov Fidži doslova vykúpením. Otec troch detí nevidel svoju rodinu päť mesiacov a ešte aj najbližšie dva týždne po návrate domov strávi v povinnej karanténe.Od prvého aprílového týždňa boli hráči spolu v tzv. bubline v jednom z menších hotelov v hlavnom meste Suva, kde si garáž prebudovali na telocvičňu, aby mohli lepšie trénovať. Neskôr zostali v izolácii aj počas prípravy v Austrálii aj Japonsku.Napriek prísnym pravidlám na Fidži deň pred finále olympijského turnaja v sedmičkovom ragby hlásili rekordných 1285 nových prípadov nákazy koronavírusom a od začiatku apríla 193 úmrtí. A to sú vzhľadom na malú populáciu tohto súostrovia veľké čísla.Napriek tomu si Tuwai myslí, že Fidžijčania budú oslavovať obhajobu zlata na olympiáde aspoň doma vo svojich rodinách. "Sme všetci veľmi súdržní, navzájom sa máme radi a aj sme milovaní. Myslím si, že teraz sa pár dní u nás doma bude menej hovoriť o pandémii a viac o našom úspechu," podotkol fidžijský kapitán.Tréner staronových olympijských víťazov Gareth Baber zopakoval známu vec, že ragby je na Fidži národný šport. "Je to niečo, čo je úzko spojené s národnou identitou. A dôležitý je aj faktor víťazstva nad Novým Zélandom v štýle malý brat zdolal veľkého brata. A tento pocit národnej hrdosti je typický pre Fidži," skonštatoval Baber.Nezabudol sa tiež poďakovať svojim hráčom za predvedenú hernú kvalitu, odhodlanie aj tímovú súdržnosť."Vysoko si vážim každého jednotlivca z našej partie. Všetci ukázali mimoriadnu odolnosť, lebo cesta k celkovému víťazstvu bola dlhá a náročná," dodal Baber. "Pre tento moment sme trénovali štyri či päť rokov. Finále je veľký úspech aj pre nás, hoci sme v ňom neuspeli," reagoval kapitán ragbistov Nového Zélandu Tim Mikkelson.Bez zaujímavosti nie je ani fakt, že všetky tri medailové komplety zo sedmičkového ragby putovali na južnú pologuľu. Bronz si vybojovali Argentínčania, ktorí zdolali Britov 17:12. A to ešte piate a siedme miesto brali ďalší "protinožci" z Juhoafrickej republiky a Austrálie.

