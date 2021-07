Šramková aj Schmiedlová na postúpili turnaji WTA v Belehrade, vo štvrťfinále dvojhry ich čaká Česka a Ruska

Šramková si to rozdá s Plíškovou

Schmiedlová má za sebou ťažký súboj

28.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistky Rebecca Šramková Anna Karolína Schmiedlová sa na turnaji WTA v srbskom Belehrade prebojovali do štvrťfinále dvojhry žien. Obe v stredu zvládli svoje súboje osemfinálového 2. kola, potrebovali však na postup až tri sety.Šramková na prienik cez Rumunku Jaqueline Adinu Csistianovú potrebovala rovné dve hodiny, zdolala ju 6:3, 3:6, 6:4 a v boji o semifinále nastúpi proti Češke Kristíne Plíškovej. Slovenka v stredu v rozhodujúcom treťom sete brejkla súperku v deviatej hre a vzápätí pri vlastnom servise premenila druhý mečbal. Šramková už má istotu návratu do druhej svetovej stovky na 197. priečku, jej maximom z minulosti je 111. pozícia.Schmiedlová sa poriadne natrápila s Nemkou Jule Niemeierovou. Ich duel trval viac ako tri hodiny, Slovenka za 185 minút triumfovala 6:4, 5:7, 7:6 (5) a teraz ju čaká najvyššie nasadená Anna Blinkovová z Ruska.Schmiedlová v treťom sete prehrávala už 0:3, otočila však na 5:3. V desiatej hre nevyužila dva mečbaly pri servise nemeckej tenistky, v skrátenej hre na postup premenila až tretí mečbal.Schmiedlová má zásluhou postupu do štvrťfinále istotu návratu na post slovenskej ženskej jednotky pred Kristínu Kučovú. V budúcotýždňovom vydaní rebríčka bude najhoršie na 116. pozícii.