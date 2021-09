Räikkönen ohlásil odchod do dôchodku, po ukončení aktívneho pretekania sa teší na nové zážitky

Debutoval vo farbách Sauberu

Räikkönena ocenil aj Häkkinen

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.9.2021 (Webnoviny.sk) - Po skončení aktuálnej sezóny Fín Kimi Räikkönen definitívne uzavrie svoje účinkovanie v prestížnom motoristickom seriáli monopostov F1. Skončí sa tak jedna unikátna éra, ktorá trvá už dve dekády. Fín odchod do "dôchodku" oznámil pred víkendovou Veľkou cenou Holandska na okruhu v Zandvoorte."A je to. Toto je moja posledná sezóna v F1. Tak som sa rozhodol už počas ostatnej zimy. Nebolo to jednoduché, no po tejto sezóne príde čas na iné záležitosti," napísal aktuálne 41-ročný Räikkönen na instagrame.Kimi Räikkönen aktuálne jazdí za tím Alfa Romeo a po tejto sezóne sa mu skončí zmluva. "Moje pôsobenie v F1 sa síce skončí, no v mojom živote je ešte veľa vecí, ktoré chcem vyskúšať a zažiť," doplnil skúsený fínsky pilot.Kimi Räikkönen debutoval v seriáli majstrovstiev sveta monopostov F1 v roku 2001 vo farbách Sauberu a hneď v prvých pretekoch bodoval. O rok neskôr v McLarene nahradil krajana Miku Häkkinena a už v sezóne 2003 si pripísal premiérový triumf, keď ovládol Veľkú cenu Malajzie a ročník ukončil na druhej priečke v celkovej klasifikácii seriálu.Pred rokom 2007 prestúpil do Ferrari a hneď počas prvej sezóny v novom tíme dosiahol svoj jediný celkový triumf v šampionáte, keď Brita Lewisa Hamiltona a Španiela Fernanda Alonsa zdolal o jediný bod. Neskôr v F1 vynechal sezóny 2010 a 2011, od jari 2012 však opäť neodmysliteľne patrí k rýchlym monopostom.Doteraz v F1 odjazdil 341 VC, dosiahol v nich 103 pódiových umiestnení a medzi nimi 21 víťazstiev, ostatné v USA v roku 2018. V aktuálnej sezóne bodoval zatiaľ dvakrát, vlani získal body tiež v dvoch pretekoch."Musím pred Kimim sňať pomyselný klobúk a oceniť jeho energiu a silu. Je neuveriteľné, že bol schopný jazdiť v F1 tak dlho," povedal na adresu Räikkönen jeho krajan Mika Häkkinen, cituje ho fínske periodikum Ilta-Sanomat.