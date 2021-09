Ronaldo najprv nepremenil penaltu, potom za pár minút otočil výsledok a stal sa rekordérom

Výnimočný rekord

Slovákom strelil jeden gól

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.9.2021 (Webnoviny.sk) - Portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo už je rekordérom v počte gólov vo farbách národných tímov. V stredu dvoma presnými zásahmi zariadil domáci triumf výberu Portugalska 2:1 nad reprezentáciou Írska v kvalifikácii o postup na MS 2022 a v historickom rebríčku sa odpútal od Iránca Aliho Daeiho. Doteraz mali obaja na svojom konte po 109 gólov, teraz už pri mene CR7 svieti 111 zásahov."Na toto nedokážem nájsť vhodné slová! Teším sa z toho, je to úžasný pocit. Počas doterajšej kariéry som pokoril mnoho rekordov, a nebolo ich málo. Tento je však výnimočný, medzi úspechmi čnie nad ostatnými. V prvom rade kvôli tomu, že vždy hrdo reprezentujem svoju krajinu. V druhom rade, zápasy národných tímov na mňa odmalička vplývali pozitívne, rástol som a pravidelne sledoval svoje idoly. V neposlednom rade je 111 gólov rovných 111 dôvodov na radosť pre milióny obyvateľov Portugalska. Kvôli nim všetka obeta stála za to," napísal Cristiano Ronaldo na instagrame.Doplnil tiež: "Ďalší dôvod, prečo si tento úspech mimoriadne cením, je skutočnosť, že Ali Daei skutočne nastavil latku veľmi vysoko a v istých momentoch som si začínal myslieť, že sa mi ho nepodarí prekonať. Gratulujem mu, že tento rekord držal tak dlhý čas." Tridsaťšesťročný rodák z Funchalu na Madeire sa tiež poďakoval spoluhráčom aj súperom za "nezabudnuteľnú púť". "Poďme pokračovať v našich stretnutiach na ihrisku v ďalších rokoch, ja totiž neuzatváram účet," dodal.Za zmienku stojí skutočnosť, že zo 111 gólov v národnom tíme Portugalska strelil Cristiano Ronaldo jeden aj Slovákom. Bol v poradí jeho ôsmy a dosiahol ho 4. júna 2005 v Lisabone v kvalifikácii o postup na MS 2006 pri triumfe domácich 2:0.Z uvedeného počtu gólov ich 19 strelil v prípravných dueloch, ďalších 31 pridal v bojoch o ME, štrnásť na kontinentálnych šampionátoch, päť v Lige národov, spolu 33 v bojoch o MS, sedem na svetových šampionátoch a dva na Pohári konfederácií.Úplne prvý reprezentačný gól dosiahol 12. júna 2004 na ME v Grécku v súboji proti domácim, pre Cristiana Ronalda to bol vtedy ôsmy duel v národnom tíme. Najviac sa mu strelecky darilo proti Švédom a Litovčanom, výberom oboch krajín nastrieľal po sedem gólov.Šesťkrát sa strelecky presadil v dueloch proti tímom Andorry, Maďarska a Luxemburska, päťkrát proti Arménom a Lotyšom. V deviatich dueloch v reprezentácii CR7 zaznamenal hetrik.Okrem osamostatnenia sa na čele rebríčka strelcov v národných tímov sa Cristiano Ronaldo v stredu dotiahol na Španiela Sergia Ramosa v počte reprezentačných zápasov, obaja ich doteraz odohrali 180 a to je maximum v európskych výberoch. Celosvetový rekord drží Soh Čin Ann z Malajzie so 195 zápasmi.