 24hod.sk    Zaujímavosti

29. mája 2026

Raketa New Glenn spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na Floride


Neúspech programu Jeffa Bezosa predstavuje ďalší problém v súboji súkromných firiem o vesmírne lety.



29.5.2026 (SITA.sk) - Neúspech programu Jeffa Bezosa predstavuje ďalší problém v súboji súkromných firiem o vesmírne lety.
 

 Raketa New Glenn spoločnosti Blue Origin amerického miliardára Jeffa Bezosa vo štvrtok explodovala počas testu na floridskom Myse Canaveral.

 

Incident sprevádzala mohutná ohnivá guľa a hustý oblak dymu, pričom podľa firmy nebol nikto zranený.

 

Príčina neznáma

 

Spoločnosť Blue Origin uviedla, že počas testu došlo k „anomálii“ a všetok personál bol v bezpečí. Príčina explózie zatiaľ nie je známa.

 

„Je priskoro hovoriť o hlavnej príčine, ale už pracujeme na jej zistení,“ napísal Bezos na sociálnej sieti X. Dodal, že firma „obnoví všetko, čo bude potrebné, a vráti sa k letom“.

 

New Glenn je nosná raketa vysokej nosnosti s výškou 98 metrov, ktorá patrí ku kľúčovým projektom Blue Origin v konkurencii so spoločnosťou SpaceX Elona Muska. Musk označil nehodu za „mimoriadne nešťastnú“.

 

Ďalší neúspech

 

K explózii došlo len niekoľko týždňov po tom, čo raketa New Glenn nedokázala dopraviť telekomunikačný satelit na správnu obežnú dráhu.

 

Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) následne nariadil vyšetrovanie incidentu.

 

„Kozmické lety neodpúšťajú chyby a vývoj novej rakety vysokej nosnosti je mimoriadne náročný,“ uviedol šéf NASA Jared Isaacman.

 

NASA spolupracuje s Blue Originom na vývoji lunárneho pristávacieho modulu pre program Artemis, ktorého cieľom je návrat astronautov na Mesiac ešte pred koncom desaťročia.




Zdroj: SITA.sk - Raketa New Glenn spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na Floride © SITA Všetky práva vyhradené.

