Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
29. mája 2026
Bambuľka je späť. Legendárne dobrodružstvá ožívajú v čarovných ilustráciách Zuzany Smatanovej
Bambuľka patrí medzi najmilovanejšie detské postavičky, na ktorých vyrastali celé generácie.
Teraz sa vracia v nádhernom knižnom vydaní s ilustráciami Zuzany Smatanovej, ktoré príbehom vdýchli novú nežnosť, farby aj nostalgickú atmosféru. Výsledkom je kniha Bambuľkine dobrodružstvá, ktorá dokáže rozosmiať deti, ale aj nostalgicky dojať rodičov.
Zuzka Smatanová pristúpila k ilustrovaniu poctivo a s obrovským rešpektom. „Ilustrovať legendu je veľká zodpovednosť,“ priznala. Bambuľku má vraj spojenú so svojím detstvom, keďže legendárny seriál z roku 1982 sledovala už ako malé dieťa. Aj preto chcela zachovať atmosféru pôvodnej Bambuľky, no zároveň ju priblížiť dnešným deťom.
A to sa jej podarilo výnimočne citlivo.
Príbeh Bambuľky je jednoduchý, no práve v tom spočíva jeho sila. Malé dievčatko prichádza k dedovi Jozefovi zabalené vo veľkej škatuli s mašľou, priamo z tajomného Bambuľkova. A to je veru zvláštna krajina. Ľudia tam nevedia pozdraviť, neďakujú, nepoznajú slušnosť ani základné pravidlá spolunažívania.
Pre Bambuľku je teda všetko nové. Objavuje svet okolo seba s detskou zvedavosťou, robí chyby, pletie sa do veselých situácií a postupne sa učí, ako fungujú medziľudské vzťahy. Pomáha jej v tom dedo Jozef, pes Dikino, teta Klára, Vierka, kamarátka Evička a ďalšie postavy, ktoré pôsobia láskavo, prirodzene a veľmi ľudsky.
Jednou z najväčších predností knihy je jej schopnosť spájať generácie. Rodičia a starí rodičia si pri čítaní často spomenú na pôvodný televízny seriál, zatiaľ čo deti objavia Bambuľku úplne po svojom. Zuzana Smatanová sa snažila túto magickú rovnováhu zachovať aj vo svojich ilustráciách. Sama priznala, že chcela, aby bolo v knihe cítiť leto a krásne bezstarostné detstvo. „Veľmi som chcela, aby tam bolo cítiť prázdniny. Také krásne detstvo, u dedka,“ povedala.
A presne to z ilustrácií cítiť. Sú jemné, farebné, hravé a plné emócií. Nie sú kópiou pôvodnej Bambuľky, no zachovávajú jej charakter aj atmosféru. Smatanová dokonca študovala pôvodný seriál a venovala pozornosť detailom oblečenia či výtvarnému spracovaniu, aby zostala čo najvernejšia duchu originálu. Výsledok pôsobí prirodzene a autenticky.
Veľkým plusom knihy sú aj kratšie kapitoly. Vďaka nim je ideálna na večerné čítanie pred spaním alebo na postupné objavovanie počas viacerých dní. Deti sa pri príbehoch nenudia, pretože každá kapitola prináša novú situáciu, nový problém či malé dobrodružstvo.
Kniha navyše podporuje fantáziu. Ilustrácie často podnecujú deti, aby si samy vymýšľali ďalšie príbehy, rozprávali o obrázkoch alebo sa pýtali rodičov na ich vlastné spomienky na Bambuľku.
Ak hľadáte knihu, pri ktorej sa budú dobre cítiť deti aj dospelí, toto je presne ona. Nové vydanie knihy Bambuľkine dobrodružstvá je ideálne na spoločné čítanie, ako darček aj ako návrat do detstva, ktoré možno nikdy celkom nezmizlo.
