Raketa Proton vyniesla do vesmíru nemecký a ruský teleskop

Proton-M, archívna snímka Foto: TASR/AP Proton-M, archívna snímka Foto: TASR/AP

Bajkonur 13. júla (TASR) - Ruská nosná raketa Proton-M odštartovala v sobotu o 14.31 h SELČ z kozmodrómu Bajkonur. Do vesmíru vyniesla dva teleskopy — ruský Spektr-RG a nemecký eROSITA, informovali agentúry DPA a TASS.Štart rakety Proton-M bol predtým dvakrát odložený. Najskôr ho 21. júna znemožnilo neúplné nabitie batérie, potrebnej v jednej z fáz štartu rakety. V piatok 12. júla sa vyskytli technické problémy so zdrojom na samotnom ruskom ďalekohľade.Približne o tri mesiace sa oba teleskopy dostanú do určeného bodu vzdialeného 1,5 milióna kilometrov od Zeme.Hlavnou úlohou teleskopu Spektr-RG, ktorý by mal fungovať do roku 2025, je vytvoriť podrobnú mapu oblohy v oblasti röntgenového žiarenia. Vedci očakávajú, že uvidia stovky tisíc zhlukov galaxií a miliardy čiernych dier a neutrónových hviezd, čo im umožní lepšie pochopiť vývoj vesmíru.V prípade úspechu tohto projektu sa Spektr-RG stane prvým ruským zariadením od čias Sovietskeho zväzu, ktoré bude pôsobiť mimo obežnej dráhy Zeme.eROSITA (extended ROentgen Survey with an Imaging Telescope Array) je röntgenový teleskop určený na výskum vesmíru v pásme 0,2-10 keV v novom spektrálnom a priestorovom rozlíšení. Bol vyvinutý v Inštitúte Maxa Plancka pre mimozemskú fyziku v spolupráci s inštitútmi v Bambergu, Hamburgu, Postupime a Tübingene.Jeho úlohou je získať nové vedecké dôkazy týkajúce sa tzv. temnej energie. Táto hypotetická forma energie je jedným z možných vysvetlení zistenia, že rozpínanie vesmíru sa od jeho vzniku stále zrýchľuje.Vedeckými cieľmi misie sú systematická detekcia čiernych dier v blízkych galaxiách a vo viac ako troch miliónoch aktívnych galaxií, ako aj detekcia horúceho intergalaktického plynu v desaťtisícoch kôp a skupín galaxií. eROSITA sa zameria aj na výskumy fyzikálnej povahy galaktických röntgenových zdrojov, ako sú zvyšky supernov alebo röntgenové dvojhviezdy.