Raketa zasiahla v Bagdade tzv. Zelenú zónu, v ktorej sú veľvyslanectvá

Bagdad 19. mája (TASR) - Raketa typu kaťuša dopadla v nedeľu do tzv. Zelenej zóny v centre irackej metropoly Bagdad, kde sídlia kľúčové štátne inštitúcie i zahraničné veľvyslanectvá vrátane americkej ambasády. Podľa irackých bezpečnostných síl, na ktoré sa odvoláva agentúra AFP, si útok nevyžiadal nijaké obete.K raketovému útoku došlo len niekoľko dní po tom, ako ministerstvo zahraničných vecí USA nariadilo odísť z amerického veľvyslanectva v Bagdade a konzulátu v Arbíle všetkým pracovníkom, ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná pre fungovanie týchto zastupiteľských úradov v núdzovom režime. Odvolalo sa pritom na nešpecifikovanú hrozbu zo strany "teroristických a povstaleckých skupín" v Iraku vrátaneAmerické veľvyslanectvo v Iraku varovalo už uplynulý pondelok amerických občanov preda odporučilo im, aby do tejto krajiny necestovali. Ambasáda v Bagdade aj konzulát v Arbíle vzhľadom na uvedenie do núdzového režimu pozastavili služby v oblasti vydávania víz. Obmedzené majú byť aj možnosti poskytovania pomoci americkým občanom nachádzajúcim sa na území Iraku.Zvýšené napätie vo vzťahoch medzi USA a Iránom, ktorý s susedí s Irakom, vyvoláva obavy z možného vypuknutia vojenského konfliktu medzi oboma mocnosťami.USA vyslali začiatkom apríla do oblasti Perzského zálivu v reakcii na údajné hrozby zo strany Iránu útočnú skupinu pozostávajúcu z lietadlovej lode a ďalších plavidiel, ako aj strategické bombardéry. Spojené štáty neskôr taktiež ohlásili, že na Blízky východ presunú aj protiraketový systém typu Patriot.Washington v tejto súvislosti varoval pred bližšie nešpecifikovanými hrozbami zo strany Iránu a jeho spojencov, ktoré podľa neho bezprostredne ohrozujú amerických občanov a záujmy na Blízkom východe.Prísne strážená Zelená zóna v centre Bagdadu bola vytvorená krátko po americkej invázii v roku 2003. Iracká vláda túto oblasť Bagdadu označuje za Medzinárodnú zónu.