Švajčiari odobrili zrušenie daňových úľav pre nadnárodné spoločnosti

Ženeva 19. mája (TASR) - Švajčiarski voliči podporili v dvoch nedeľňajších referendách okrem prísnejších pravidiel v oblasti vlastníctva zbraní aj zrušenie daňových úľav pre medzinárodné korporácie so sídlom vo Švajčiarsku. Zároveň podporili zvýšenie finančných príspevkov odvádzaných do dôchodku. S odvolaním sa na konečné výsledky oboch referend o tom informovala agentúra AFP.Podľa konečných výsledkov súhlasilo 63,7 percenta voličov s prijatím smernice o držbe strelných zbraní, ktorú Európska únia schválila v apríli 2017. V prípade odmietnutia smernice hrozilo Švajčiarsku zhoršenie vzťahov s EÚ. Krajina síce nie je členským štátom Únie, patrí však do schengenskej zóny.V druhom referende podporilo 66,4 percenta švajčiarskych voličov zrušenie daňových úľav pre medzinárodné korporácie so sídlom vo Švajčiarsku a rozhodlo tiež, že nedostatočne financovaný dôchodkový systém by mal dostávať vyššie príspevky od zamestnancov, spoločností a štátu. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa Švajčiarsku v súvislosti s doterajšou daňovou legislatívou vyhrážala, že ho dá na zoznam krajín, ktoré doteraz neuplatňujú najvyššie štandardy pre dane z príjmu právnických osôb.V súlade s novým legislatívnym návrhom, ktorí odobrili voliči v nedeľňajšom referende, by daňové odvody mali byť vo Švajčiarsku rovnaké pre domáce i zahraničné firmy, v celkovom meradle by však mali klesnúť. Proti návrhu sa stavali ľavicové strany, vláda však referendum spojila s hlasovaním o vyšších odvodoch do dôchodku, aby tak získala aj ich podporu, píše agentúra DPA.Švajčiarski voliči v nedeľu nehlasovali vo všetkých častiach len o zbraniach, daniach a odvodoch do dôchodku. V Bazileji napríklad odmietli aj plán miestnej ZOO na stavbu obrovského akvária, a v kantóne Schwyz zahlasovali tiež za väčšiu transparentnosť vo financovaní miestnych politických strán.