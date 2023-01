Raketový útok v Makijivke podľa Ruska zapríčinili mobilné telefóny vojakov, obete odhaduje na desiatky

Používali zakázané telefóny

Šesť rakiet z raketometu HIMARS

Údaj nie je možné overiť

4.1.2023 (Webnoviny.sk) - Rusko tvrdí, že raketový útok, pri ktorom podľa nich prišlo o život najmenej 89 ruských vojakov, spôsobilo používanie mobilných telefónov. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Ukrajina zasiahla budovu odborného učilišťa v Makijivke v okupovanej časti Doneckej oblasti, kde boli umiestnení najmä odvedenci, krátko po polnoci 1. januára. Vojaci v tom čase používali zakázané telefóny, čo umožnilo lokalizovať cieľ, konštatovalo ruské ministerstvo obrany.I keď počet obetí nie je nezávisle overený, je to podľa BBC najvyšší počet obetí, ktorý Rusko priznalo od začiatku vojny. Ukrajinská armáda však uvádza omnoho vyššie čísla a tvrdí, že pri útoku zahynulo asi 400 ruských vojakov a ďalších 300 utrpelo zranenia.Rusko v najnovšom vyhlásení uvádza, že o 00:01 miestneho času na Nový rok vypálili na budovu šesť rakiet z amerického salvového raketometu HIMARS, pričom dve z nich zostrelili. Medzi obeťami je podľa vyhlásenia rezortu na komunikačnej platforme Telegram zo stredajšieho rána aj zástupca veliteľa regimentu, podplukovník Bačurin.Okolnosti incidentu vyšetrujú, no už teraz je podľa nich jasné, že hlavnou príčinou útoku bola prítomnosť „hromadného používania“ mobilných telefónov vojakmi v dosahu ukrajinských zbraní, napriek tomu, že to mali zakázané.Predstavitelia, ktorým v tomto prípade dokážu vinu, budú podľa vyhlásenia ministerstva čeliť spravodlivosti. Podnikajú tiež údajne kroky na to, aby v budúcnosti zabránili podobným udalostiam.Ruské ministerstvo obrany pôvodne v pondelok uviedlo, že pri ukrajinskom raketovom útoku na zariadenie s vojenským personálom v okupovanej Doneckej oblasti prišlo o život 63 ruských vojakov. Teraz počet obetí zvýšilo na 89, no tento údaj nie je možné overiť.Učilište však bolo v čase útoku plné odvedencov spomedzi 300-tisíc, ktorých v septembri povolali v rámci „čiastočnej mobilizácie“ Vladimira Putina. V blízkosti budovy, z ktorej zostali len trosky, bola navyše uskladnená aj munícia.Niektorí ruskí komentátori a politici obvinili armádu z neschopnosti s tým, že vojaci sa podľa nich nikdy nemali ocitnúť v takom zraniteľnom ubytovaní. Podľa jedného z nich sa tiež dalo očakávať, že vinu pripíšu vojakom, miesto veliteľa, ktorý rozhodol, že ich dá tak veľa na jedno miesto.