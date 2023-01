Zelenskyj chce narušiť ruský scenár a ďakuje všetkým partnerom, ktorí to chápu (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.1.2023 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je presvedčený, že ruská vláda nasadí všetky svoje sily v snahe zmeniť výsledok vojny a oddialiť svoju prehru. Povedal to vo svojom pravidelnom nočnom príhovore, informuje portál Ukrajinská pravda.„Začali sme tento rok s tým, čo teraz Ukrajina najviac potrebuje - pred začiatkom ďalšieho mobilizačného procesu, ktorý pripravuje teroristický štát. Teraz je čas, keď musíme spolu s našimi partnermi posilniť našu obranu," skonštatoval Zelenskyj a dodal, že nepochybujú o tom, že súčasní vládcovia Ruska dajú všetko, čo im zostalo a všetkých, čo dokážu zhromaždiť, aby sa pokúsili zvrátiť výsledok vojny a aspoň oddialiť svoju porážku.„Musíme narušiť tento ruský scenár. Pripravujeme sa na to. Teroristi musia prehrať. Akýkoľvek ich nový pokus o ofenzívu musí zlyhať. Toto bude posledná prehra teroristického štátu. Ďakujem všetkým partnerom, ktorí to chápu," pokračoval s tým, že „Rusko mobilizuje tých, ktorých chce použiť ako potravu pre kanóny", zatiaľ čo Ukrajina mobilizuje civilizovaný svet, v záujme života.