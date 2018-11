Rakovina pankreasu podľa epidemiológov zabíja čoraz viac ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. novembra (TASR) - Rakovina pankreasu má veľmi zlú prognózu a epidemiológovia predpokladajú, že do roku 2030 bude na túto diagnózu druhá najvyššia úmrtnosť z onkologických ochorení. Najväčším problémom sú jej nešpecifické príznaky, väčšinou nevoľnosť, strata chuti do jedla či únava, ktoré vedú k neskorej diagnostike.upozornili v stredu slovenskí onkológovia.hovorí Patrícia Kramárová zo Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Slovensko sa preto v roku 2014 zapojilo do založenia Európskej platformy karcinómu pankreasu.Na Slovensku povedomie o nebezpečenstve zhubného nádoru pankreasu šíri pacientska organizácia Nie rakovine a občianske združenie Europacolon Slovensko. V rámci Svetového dňa karcinómu pankreasu (15. 11.) vedú kampaň so sloganom "Žiadame viac. Pre pacientov. Pre život". Cieľom je predovšetkým osveta o ochorení a podpora jeho skorej diagnostiky.zdôraznil onkológ z Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave Štefan Pörsök. Priblížil, že rizikové faktory vzniku rakoviny pankreasu sú fajčenie, alkoholizmus, chronické zápaly pankreasu a obezita. Ďalej chronické ochorenia žlčových ciest, žalúdočné vredy aj predchádzajúca operácia žalúdka.tvrdí Pörsök. Geneticky podmienených je menej ako desať percent prípadov rakoviny pankreasu.spomína pacientka Katka. Pol roka ju liečili chemoterapiou a v júli podstúpila operáciu, ktorá bola podľa lekárov v jej štádiu ochorenia neštandardná. Ožltnutie očných bielok totiž patrí medzi neskoršie príznaky ochorenia.doplnil Pörsök.Onkochirurg z NOÚ Jozef Dolník konštatoval, že chirurgickú liečbu môže absolvovať len každý piaty pacient.vysvetlil. Katkino ochorenie je momentálne v remisii, čiže vymizli jeho príznaky. Za hlavný dôvod toho, že dokázala poprieť štatistiky, považuje pozitívne myslenie.V rámci Svetového dňa karcinómu pankreasu sa vo štvrtok 15. novembra po piaty raz rozsvietia fialovou farbou monumenty slovenských i svetových miest. Na Slovensku napríklad Most SNP a UFO v Bratislave, trnavská radnica, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Dóm svätej Alžbety v Košiciach, Mestský úrad a vodárenská veža v Prešove či rôzne firmy a podniky.informoval Patrik Herman, jeden zo zakladateľov a ambasádor Europacolon Slovensko.