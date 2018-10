Rakovina prsníka nesmie byť tabu, hovorí odborníčka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - O rakovine prsníka sa podľa onkologičky často nehovorí. Primárka Preventívneho centra Onkologického ústavu svätej Alžbety v Bratislave Alena Kállayová hovorí, že aj v súčasnosti o chorobe tradujú neuveriteľné archaizmy.priblížila Kállayová, ktorá je tiež správkyňou organizácie na pomoc pacientkam s rakovinou prsníka Ružová stužka. Podľa zákona o zdravotnej starostlivosti má každá žena od 40 do 69 rokov na Slovensku každé dva roky právo na preventívnu mamografiu.tvrdí Kállayová.Neskôr sa rakovina môže prejaviť ako hrčka v prsníku. Preto sa odporúča vykonávať pravidelné samovyšetrenia.vysvetľuje ďalej lekárka. Podľa nej z desiatich nálezov zistených pri samovyšetreniach bývajú skutočnou zmenou dva, ale vyšetriť treba všetky hrčky.Hovorí, že ženy sa niekedy tak vystresujú, že nie sú schopné vyhľadať pomoc. Vtedy okolo seba začnú vysielať signály, že niečo nie je v poriadku:Podľa Kállayovej sa niektoré ženy tak veľmi boja, že, paradoxne, odkladajú návštevu lekára aj dlhšie ako rok. Tieto ženy potrebujú podporu od blízkych ľudí.uviedla Kállayová. Liečba môže byť podľa nej dlhá a náročná, avšak dnes má aj v tomto štádiu efekt a je rozumné ju postúpiť.Na Slovensku ženy málo využívajú možnosť chodiť na preventívnu mamografiu.tvrdí odborníčka. Tento jav je podľa nej typický pre mnohé štáty Európy a preto ženy predvolávajú na špeciálnu preventívnu skríningovú mamografiu na pracoviskách s veľmi kvalitnými prístrojmi. Žena sa krátko po vyšetrení dozvie výsledok a jej ošetrujúci lekár ho dostane aj písomne.priblížila Kállayová. Takýto efektívny skríning rakoviny prsníka chce Ružová stužka dosiahnuť aj pre ženy na Slovensku.Organizácia fungovala od roku 2000 ako skupina dobrovoľníčok a od roku 2006 má formu neinvestičného fondu. Združuje ženy, ktoré prekonali rakovinu prsníka, ich príbuzných a priateľov, ktorí sa snažia vzdelávať verejnosť o prevencii, samovyšetreniach a správnej životospráve.V roku 2003 vstúpila Ružová stužka do celoeurópskeho združenia žien, ktoré prekonali rakovinu prsníka, Europa Donna. Členky Ružovej stužky usporiadavajú rôzne vzdelávacie akcie a v spolupráci s ďalšími pacientskymi organizáciami rozbehli kampaň Poď na mamografiu, ja som už bola. Tiež zorganizovali Beh pre zdravé prsia a viaceré výstavy diel onkologických pacientov a ich príbuzných.Onkologické ochorenie nemá podľa Kállayovej jedinú a známu príčinu. Ovplyvňuje ho veľa faktorov. K vzniku rakoviny podľa nej môže prispieť fajčenie, alkohol, nedostatok pohybu, nedostatok spánku, nesprávne zložená strava obsahujúca veľa tuku, stres i nadváha. Dedičnosť sa podľa nej podieľa asi len na desiatich percentách prípadov rakoviny prsníka.Naopak, ochrániť sa pred rakovinou môže správne zložená strava, obsahujúca veľa surovej zeleniny, čiže šaláty a surové ovocie. Tiež chudé, predovšetkým biele mäso a často ryby. Obilniny predovšetkým celozrnné a radšej med ako cukor. Netreba zabúdať na pitný režim a pohyb na čerstvom vzduchu. Radšej ako stresovať sa si treba plánovať do blízkej budúcnosti príjemné zážitky, na ktoré sa môžete tešiť, pripomína lekárka.