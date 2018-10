Bielorusko vyhlásilo za nežiaduce osoby dvoch cudzincov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minsk 5. októbra (TASR) - Bielorusko vyhlásilo dvoch cudzincov za nežiaduce osoby, uviedol v piatok riaditeľ bieloruského Výboru štátnej bezpečnosti (KGB) Valerij Vakuľčik.Podľa agentúry BELTA k ich vyhláseniu za nežiaduce osoby - personae non gratae - došlo tento týždeň, a to na základe podozrenia zo špionáže.Vakuľčik nespresnil štátnu príslušnosť agentov, uviedol len, že ich aktivity súviseli so zahraničnou politikou.Ako uviedla agentúra Interfax, Vakuľčik súčasne informoval, že ukrajinskému občanovi Pavlovi Šarojkovi - odsúdenému v Bielorusku za špionáž - môže byť udelená milosť. Dodal však, že o jeho osude rozhodne komisia pre udeľovanie milostí.Šarojko bol vo februári tohto roku v Bielorusku odsúdený na osem rokov väzenia. Podľa KGB sa priznal, že je spolupracovníkom ukrajinskej rozviedky. Oficiálne v Bielorusku vystupoval ako spravodajca ukrajinského telerozhlasu.Šarojko bol po svojom odhalení v Bielorusku obvinený z vytvorenia agentúrnej siete občanov Bieloruska, ktorí podľa jeho inštrukcií zhromažďovali informácie vojenského a politického charakteru.Koordinátorom týchto aktivít bol zamestnanec hlavnej správy rozviedky ukrajinského ministerstva obrany Igor Skvorcov, ktorý v Minsku pôsobil pod diplomatickým krytím ako radca ukrajinského veľvyslanectva.Za aktivity nezlučiteľné s diplomatickým statusom Skvorcova z Bieloruska vyhostili. Ukrajina v rámci reciprocity vyhostila jedného bieloruského diplomata, čo Minsk označil za neopodstatnené a nepriateľské gesto.