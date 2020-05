Rakúšania potvrdili prijatie tímu Bratislava Capitals do svojej nadnárodnej súťaže

Mení sa názov ligy

Prvý zápas sa odohrá v septembri

6.5.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskému hokejovému klubu Bratislava Capitals už nič nebráni v nadnárodnej rakúskej súťaži doteraz známej pod označením EBEL liga. Bratislavský klub totiž splnil všetky predpísané náležitosti potrebné pre definitívu účasti v zahraničnej lige. "Týmto slovenský klub získal právo štartu v súťaži v sezóne 2020/2021," referuje oficiálny web súťaže.Predstavitelia rakúskej hokejovej ligy už 24. apríla s dôvetkom, že Bratislavčania musia splniť predpísané náležitosti. A to sa im napokon aj podarilo.Súťaž doteraz niesla názov EBEL liga, no ziskom nového hlavného partnera sa bude volať inak. Jej súčasťou sú tímy z Rakúska, Talianska, Maďarska a Česka. Spolu s nováčikom bude mať 12 účastníkov."Veríme, že účasť nášho klubu bude pre fanúšikov tejto ligy atraktívna a že spolupráca bude pre obe strany prínosom,“ povedal ešte v závere apríla prezident bratislavského tímu Ivo Ďurkovič.Klub iClinic Bratislava Capitals v sezóne 2019/2020 pôsobil v Slovenskej hokejovej lige (SHL). Prvý zápas v novej súťaži by slovenského družstvo mohlo absolvovať 18. septembra.V minulosti už tri seniorské kluby zo Slovenska pôsobili v zahraničných nadnárodných súťažiach - v ruskej KHL to boli Lev Poprad a Slovan Bratislava, v maďarskej MOL lige zase Nové Zámky.