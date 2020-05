Cyklisti spoznali nový kalendár pretekov, Paríž-Roubaix sa bude kryť s Vueltou

Čelia náročným výzvam

Majstrovstvá sveta v pôvodnom termíne

5.5.2020 (Webnoviny.sk) - Prvým vážnym etapovým podujatím po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu budú v cyklistickom kalendári preteky Critérium du Dauphiné vo Francúzsku. Podľa revidovaného kalendára Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) zverejneného v utorok bude toto podujatie namiesto klasických ôsmich dní trvať len päť dní od 12. do 16. augusta so štartom v meste Clermont-Ferrand a vyvrcholením v Megéve.Tieto preteky budú slúžiť ako príprava pre jazdcov na najprestížnejšie etapové preteky sezóny Tour de France. Tie sa podľa nového plánu uskutočnia od 29. augusta do 20. septembra.Po skončení TdF príde rad aj na klasiky, ktoré sa v mali pôvodne konať v jari. V stredu 30. septembra sa uskutoční ardénska klasika Valónsky šíp a v nedeľu 4. októbra podujatie Liége-Bastogne-Liége. Preteky známe aj ako "Peklo severu" sa uskutočnia v v závere októbra, profipelotón na trati Paríž-Roubaix bude súťažiť v nedeľu 25. októbra. To však už bude v plnom prúde španielska Vuelta, ktorej nový termín je 20. október až 8. november."Teší nás, že s podporou ďalších strán zo sveta cyklistky našla UCI priestor pre tieto prestížne podujatia v tohtoročnom kalendári napriek tomu, že aktuálne čelíme náročným výzvam. Nemôžeme však zaručiť, že tieto preteky sa uskutočnia, situáciu budeme vyhodnocovať podľa vývoja pandémie koronavírusu a v súlade s opatreniami príslušných orgánov," uvádza sa v stanovisku francúzskej mediálnej spoločnosti ASO, ktorá organizuje všetky spomenuté cyklistické preteky. "Urobíme všetko pre to, aby sa podujatia konali a podarí sa nám pripraviť výnimočné preteky," stojí v správe ASO.Ďalšie prestížne preteky by podľa UCI mohli konať už od 1. augusta. Je predpoklad, že hneď v prvý augustový deň sa v Taliansku uskutočnia preteky Strade Bianche, o týždeň neskôr by sa mala konať monumentálna klasika Miláno - San Remo. MS vo Švajčiarsku by sa mali uskutočniť v pôvodnom termíne (20.- 27.9.), v októbri by sa v termíne 3.- 25. 10. malo odjazdiť Giro d'Italia.Počas Gira by sa 18. októbra mal konať monument Okolo Flámska a v záverečný októbrový deň aj preteky Okolo Lombardska. Je otázne, ktoré podujatia bude možné v roku 2020 zorganizovať.