Viedeň 13. novembra (TASR) - Rakúšania sú so svojou životnou úrovňou zväčša spokojní, len každý deviaty označuje svoju spokojnosť za nízku. Materiálne zabezpečenie rastie, v oblasti ochrany životného prostredia však pretrvávajú problémy. Vyplýva to z najnovšej štúdie Statistik Austria pod názvom "Ako sa darí Rakúsku?"Hospodárstvo rastie o 1,9 % a spotreba o 0,9 %, kým príjmy len o 0,1 %.píše sa v štúdii. V rokoch 2000 až 2016 sa najnižšie príjmy (25 % najnižších príjmov) znížili o 16,5 %, kým najvyššie príjmy (vrchných 25 %) stúpli o 1,8 %.Chudobou bolo v roku 2017 ohrozených 18,1 % rakúskej populácie, čo je prakticky rovnaký podiel ako v roku 2016, no nižší než 20,6 % v roku 2008. Rakúsko tak leží výrazne pod európskym priemerom 22,5 %. Úmrtia na neprenosné ochorenia ako sú rakovina, srdcovo-cievne príhody a cukrovka, klesli o 35 %. Podiel ľudí, ktorých náklady na bývanie zhltnú viac než 40 % príjmu, vzrástol na 7,1 %.V oblasti ekológie sa zaťaženie prachom znížilo a podiel zelených plôch stúpol. Rakúsko však vykazuje jednu z najvyšších úrovní spotreby energie na hlavu. Aj v doprave sa ukazuje prevažne nepriaznivý vývoj.