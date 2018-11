Primátor Ilavy chce nastaviť novú úroveň komunikácie s poslancami

Komunálne voľby. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Ilava 13. novembra (TASR) – Najmenšie okresné mesto Trenčianskeho kraja – Ilava, bude mať po 12 rokoch nového primátora. Do kresla prvého muža zasadne 49-ročný Viktor Wiedermann (nezávislý), ktorý od Ilavčanov dostal 1740 hlasov (69,96 %) a úradujúceho primátora Štefana Daška (nezávislý) porazil rozdielom 1434 hlasov. Pred Daškom skončil aj ďalší nezávislý kandidát Rastislav Turičík (329 hlasov).Pre Wiedermana bolo podľa vlastných slov prekvapením, že vyhral s takým veľkým rozdielom. Váži si to a je to pre neho veľký záväzok do budúcnosti. Po nástupe do funkcie sa chce v prvom rade stretnúť za okrúhlym stolom s poslaneckým zborom, prezentovať im svoj program a nastaviť si spolu s poslancami priority.priblížil nový primátor.Ako dodal, v prvom rade chce nastaviť novú úroveň komunikácie medzi primátorom a mestským zastupiteľstvom, ktorá v posledných rokoch podľa neho v Ilave v podstate nefungovala.zdôraznil Wiedermann.