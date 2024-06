Rakúšanom sa na ME vo futbale 2024 podarila veľká vec, ale označenie „čierny kôň turnaja“ počúvať príliš nechcú

Rakúska vôľa a ochota

Virgil van Dijk volá po zmene

26.6.2024 (SITA.sk) - Veľká vec sa podarila rakúskym futbalovým reprezentantom. Zverenci trénera Ralfa Rangnicka zvíťazili v utorkovom zápase základnej D-skupiny na ME 2024 na štadióne v Berlíne nad Holandskom 3:2 a zabezpečili si postup do osemfinálovej fázy turnaja.. V osemfinále sa Rakúsko stretne s druhým tímom v F-skupine, a to buď s Tureckom alebo Českom.Rakúšania v zápase dvakrát viedli, no „Oranjes“ zakaždým našli odpoveď v podaní vyrovnávajúceho gólu. Na zásah stredopoliara Marcela Sabitzera z 80. minúty už však nestihli zareagovať.„Myslím si, že sme si vyhrať zaslúžili. Veľmi dobre sme reagovali na inkasované góly. Nezatriasli nami a boli sme naďalej verní nášmu hernému štýlu. Mám pocit, že sme mali o čosi väčšiu vôľu a ochotu vydať zo seba čo najviac," zhodnotil pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) tréner víťazného tímu Rangnick.Postup do osemfinále si zaistili aj Holanďania. Štyri získané body znamenajú priebežné líderstvo v skupine „tretích tímov“. Aj napriek tejto skutočnosti,„Dnes nám chýbala energia. Je to nepochopiteľné na záverečnom turnaji. Nemám na to v tejto chvíli žiadne vysvetlenie. Všetci musíme odviesť viac, lebo toto bolo zlé. Ak chceme na tomto šampionáte niečo dosiahnuť, musíme niečo rýchlo zmeniť. Všetci za to nesieme zodpovednosť," kriticky poznamenal kapitán holandského výber Virgil van Dijk Rakúšania na predchádzajúcich ME takisto dosiahli postup do osemfinálovej fázy, tam však nestačili na neskoršieho víťaza Taliansko. Pri svojej štvrtej účasti na Eure by chceli svoje limity posunúť ešte ďalej, i keď označenia „čierny kôň turnaja“ počúvať príliš nechcú.„Dosiahli sme len jeden z cieľov. Cítime však, že máme aj najviac. Snažíme sa však nerobiť okolo seba rozruch a plniť si svoje povinnosti. Osobne som veľmi rád, že sa nám vo všetkých troch dueloch podarilo hrať aktívne s loptou, v ostatných dvoch sme to doložili aj šiestimi gólmi,“ povedal pre web UEFA stredopoliar Sabitzer, ktorý bol organizátormi turnaja vyhlásený za hráča zápasu a zároveň sa stal prvým rakúskym hráčom, ktorý na ME odohral desať duelov.