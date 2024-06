Súperovi nedáme nič zadarmo, reagoval tréner Calzona na „zaručené“ správy o dohodnutej remíze

V prípade prehry je postup málo pravdepodobný





Základná matematika je jasne nastavená: ak Slovensko s Rumunskom neprehrá, nebude chýbať v osemfinále ME. So štyrmi bodmi sa Slováci s určitosťou zmestia do skupiny štyroch tímov, ktoré postúpia z tretích miest vo svojich skupinách.



Ak zverenci trénera



Existuje aj jeden scenár, pri ktorom môže Slovensko postúpiť do osemfinále aj v prípade prehry. Je však veľmi nepravdepodobný. Stane sa tak v situácii, že Ukrajina zdolá Belgicko a na poslednú priečku tabuľky sa vzhľadom na prehru so Slovenskom prepadnú práve Belgičania.



V takomto prípade je tu ešte podmienka, že by sa v dvoch skupinách z ostatných piatich museli nájsť tímy na tretích priečkach, ktoré by mali menej bodov ako Slovensko, prípadne rovnaký počet a horšie skóre.



: ak Slovensko s Rumunskom neprehrá, nebude chýbať v osemfinále ME. So štyrmi bodmi sa Slováci s určitosťou zmestia do skupiny štyroch tímov, ktoré postúpia z tretích miest vo svojich skupinách.Ak zverenci trénera Francesca Calzonu zvíťazia, v dvoch prípadoch sa umiestnia na prvej pozícii a v jednom (ak by Ukrajina zdolala Belgicko), obsadia Slováci druhú postupovú priečku.. Je však veľmi nepravdepodobný. Stane sa tak v situácii, že Ukrajina zdolá Belgicko a na poslednú priečku tabuľky sa vzhľadom na prehru so Slovenskom prepadnú práve Belgičania.V takomto prípade je tu ešte podmienka, že by sa v dvoch skupinách z ostatných piatich museli nájsť tímy na tretích priečkach, ktoré by mali menej bodov ako Slovensko, prípadne rovnaký počet a horšie skóre.

Menšie zdravotné problémy

„Zaručené“ správy o dohodnutej remíze

26.6.2024 (SITA.sk) -Už len dve zo šiestich základných skupín na ME vo futbale 2024 v Nemecku potrebujú skompletizovať svoje zápasy a tým aj určiť zostávajúcich postupujúcich do osemfinále. V stredu večer spoznajú svoj osud aj slovenskí futbalisti, ktorí od 18.00 h vo Frankfurte nad Mohanom vybehnú proti Rumunom.Súbežne sa v Stuttgarte bude hrať súboj Belgicko - Ukrajina a minimálne jednému z týchto štyroch tímov zostane Čierny Peter v podobe cesty domov. Od 21.00 h prídu na rad posledné dva súboje v F-skupine: Česko - Turecko a Gruzínsko - Portugalsko.Slováci nevyužili v utorok možnosť vyskúšať si ihrisko v dejisku zápasu, tréning absolvovali vo svojom kempe v Mainzi. Naplno s tímom zaberal aj ľavý obranca Dávid Hancko , ktorý nedohral pre problémy so slabinami piatkové stretnutie proti Ukrajine (1:2).Iba individuálne trénoval stopér Denis Vavro . Neznamená to však, že proti Rumunom nenastúpia. "Máme hráčov, ktorých už dlhšie trápia menšie zdravotné problémy. Niekedy trénujú naplno, inokedy dostanú úľavy. Dávid regeneruje, o jeho nasadení sa rozhodneme bezprostredne pred začiatkom stretnutia. Dúfam, že budeme mať všetkých hráčov k dispozícii,“ povedal tréner Francesco Calzona podľa denníka Šport."Sme silní ako tím, na tom si dosť zakladáme. Naša partia je veľmi dobrá, všetci držíme pohromade. Verím, že to bude vidieť aj v zápase proti Rumunom. Pôjdeme za víťazstvom a za postupom do osemfinále,“ skonštatoval 37-ročný stredopoliar Juraj Kucka Tréner Calzona reagoval aj na tzv. zaručené správy o tom, že Slováci s Rumunmi sa dohodnú na remíze, aby si obaja zabezpečili postup do osemfinále."Sme profesionáli a vieme, že remíza by nám mohla pomôcť. Nič to však neznamená, lebo my chceme v prvom rade ukázať našu hru, využiť svoje šance, zvíťaziť a postúpiť do osemfinále. Súperovi nedáme nič zadarmo. Hráme dobrý futbal a vidia to aj európski experti. Sústredíme sa na náš plán. Verím, že získame tri body a budeme sa radovať z postupu," skonštatoval Calzona v rozhovore pre Šport.Následne ešte doplnil: "Súhlasím, že to môže byť pre mňa osobne najdôležitejší zápas v pozícii hlavného trénera. Ak by som sa so Slovenskom prebojoval do osemfinále Eura, bol by to skvelý výsledok. V prvom rade si želám, aby sme si tento úspech zaslúžili."