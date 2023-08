Rakúska exministerka zahraničia sa usadila dočasne v Rusku, strávi tam približne mesiac

Tanec s Putinom

V Rusku strávi mesiac







9.8.2023 (SITA.sk) - Bývalá rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová , ktorá na svojej svadbe tancovala s ruským vodcom Vladimirom Putinom , sa presťahovala do Ruska. Ako informuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na miestne médiá, Kneisslová sa usadila v dedine Petrušovo v Riazanskej oblasti.Kneisslová sa zviditeľnila v roku 2018, keď na jej svadbu zavítal šéf Kremľa Putin, ktorý si vtedy dokonca zatancoval s nevestou. Päťdesiatosemročná rodáčka z Viedne pre ruské médiá povedala, že si prenajala chatu v Petrušove nachádzajúcom sa asi 350 kilometrov juhovýchodne od Moskvy. Cez víkend ju videli na dedinskom festivale, na ktorého konci sa prihovorila miestnym obyvateľom po rusky.„Teraz žijem v Petrušove a páči sa mi atmosféra. Páči sa mi, ako sa tu hrajú deti. Atmosféra je tu super nielen teraz, ale podľa mňa každý deň. Keď sa pozriem okolo, vidím sliepky na ulici, kačice, kozy... To je môj svet, pretože som žila v malej dedinke v Rakúsku,“ vyhlásila Kneisslová.Exministerka rakúskeho rezortu diplomacie plánuje v ruskej dedine stráviť približne mesiac. Nešpecifikovala, či zostane dlhšie, pretože „nepozná svoju budúcnosť“. Na otázku, či udržiava vzťahy s Putinom, Kneisslová odpovedala, že ruského vodcu videla naposledy v roku 2019.Kneisslovej webová stránka uvádza, že opustila rodnú krajinu pre vyhrážky smrťou a „de facto“ zákaz pracovať v Rakúsku. Kneisslová zastávala funkciu ministerky zahraničných vecí v rokoch 2017 až 2019. V roku 2021 vstúpila do predstavenstva ruskej ropnej spoločnosti Rosnefť. Po vypuknutí vojny na Ukrajine z funkcie odstúpila.