Fín naložil kamarátovi do áut spolu 12 kilogramov dynamitu a polícií tvrdil, že išlo o vtip

9.8.2023 (SITA.sk) - Istý Fín údajne uložil 12 kilogramov dynamitu do dvoch áut patriacich jeho kamarátovi a tvrdí, že to bol vtip. V stredu o tom informoval fínsky vysielateľ YLE.Majiteľ áut na tom však nevidel nič vtipné a informoval políciu, ktorá údajného vtipkára nakrátko zadržala. Po prepustení však muž zostáva podozrivým a hrozia mu až dva roky väzenia.Muž podľa YLE priznal, že 3. augusta do áut umiestnil výbušniny, no tvrdí, že nemal v úmysle ich odpáliť.Zástupca miestnej polície Tony Rauma povedal pre YLE, že muži žijú v malej dedinke na západe Fínska a poznajú sa. Identitu dvojice nezverejnili.