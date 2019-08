Rakúska FPÖ v predvolebnej kampani hlása obnovenie koalície s ÖVP

Tisíce ľudí protestovalo na archívnej snímke proti rakúskej vláde, ktorej súčasťou je aj pravicovo-populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ) v sobotu v centre Viedne 13. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 23. augusta (TASR) - Pravicovo-populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ) sa bude po septembrových predčasných parlamentných voľbách usilovať o opätovné vytvorenie koaličnej vlády s konzervatívnou Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP). Lídri FPÖ to dali v piatok jasne najavo, keď predstavili vo Viedni svoje predvolebné plagáty, informovala tlačová agentúra DPA.znejú slogany uvádzané na jednom z týchto plagátov.Bývalý minister vnútra z FPÖ Herbert Kickl zdôraznil, že ako člen novej vlády chce dôraznejšie bojovať proti imigrácii a za navracanie migrantov do krajín pôvodu.povedal.Predseda ÖVP, exkancelár Sebastian Kurz, sa vyjadril, že nevylučuje opätovné vládnutie v koalícii s FPÖ, nekompromisný a kontroverzný Kickl by však v takejto vláde nebol.Predčasné parlamentné voľby v Rakúsku sú naplánované na 29. septembra. Uskutočnia sa v dôsledku májového rozpadu koaličnej vlády FPÖ a ÖVP na čele s Kurzom, vyvolaného zverejnením kompromitujúceho videozáznamu, ktorý bol tajne nakrútený na španielskom ostrove Ibiza. Na ňom je zachytený dnes už bývalý predseda FPÖ Heinz-Christian Strache, ako pred voľbami z roku 2017 diskutuje o možných nelegálnych daroch pre svoju stranu.V predvolebných prieskumoch preferencií vedie ÖVP s približne 35-percentnou podporou. Nasledujú Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) s 23 percentami a FPÖ s 20 percentami.