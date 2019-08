Španielsko posiela Maroku peniaze na boj proti ilegálnej migrácii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 23. augusta (TASR) - Španielsko poskytne Maroku 32,4 milióna eur, aby mu pomohlo strážiť svoje hranice a zastavovať migrantov, ktorí sa chcú z tejto severoafrickej krajiny preplaviť ilegálne do Európy. Príspevok bude vyplatený na základe zmluvy o policajnej spolupráci medzi Španielskom a Marokom, informovala v piatok tlačová agentúra AP.Španielska vláda oznámila tento krok po svojej piatkovej pravidelnej schôdzi. Európska únia i Španielsko v snahe obmedziť prílev migrantov posilňujú podporu marockých orgánov a spoluprácu s nimi, čo podľa AP zrejme prináša výsledky.Migranti využívajú pri svojich plavbách do Európy krátku, ale nebezpečnú trasu na južnú španielsku pláž Tarifa, vzdialenú od marockého pobrežia len 14 kilometrov.Španielske ministerstvo vnútra uvádza, že od začiatku tohto roka do polovice augusta prišlo necelých 14.600 migrantov, čo oproti 25.300 osobám v rovnakom období minulého roka predstavuje pokles o vyše 42 percent. Počet člnov s migrantmi medziročne poklesol z 1054 na 542.