Rakúska lyžiarka Cornelia Hütterová triumfovala v sobotnom finálovom zjazde Svetového pohára a zabezpečila si malý krištáľový glóbus za celkové prvenstvo v tejto disciplíne. V domácom Saalbachu zvíťazila pred Slovinkou Ilkou Štuhecovou (+0,17 s) a Taliankou Nicol Delagovou (+0,49).





Hütterová bojovala o malú guľu predovšetkým so Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou, ktorá pred záverečnou súťažou viedla priebežnú klasifikáciu disciplíny a robila si zálusk na štvrtú trofej v tejto sezóne. Obsadila však až nebodované 17. miesto so stratou 1,89 sekundy a v konečnom sezónnom poradí sa prepadla na druhú priečku. K veľkému glóbusu za celkové prvenstvo vo SP a malému za obrovský slalom a super-G už ďalší nepridala. Na Rakúšanku napokon stratila v celkovom hodnotení 28 bodov.Finálový zjazd žien odštartoval s oneskorením, keďže pred pretekmi začalo fúkať a jury čakala, ako sa vyvinie situácia. Po odjazdení dvoch pretekárok súťaž opäť prerušili, ale počasie sa už potom umúdrilo.Dlho viedla Rakúšanka Christine Agerová, na trať vyrazila ako druhá. No s dvanástkou ju napokon predstihla Hütterová a potom aj so štartovým číslom 18 Štuhecová a so 17-kou Delagová. "Vôbec som to nečakala, považovala som to za nereálne. O to viac sa teším," citovala víťazku agentúra DPA. Pred pretekmi strácala Hütterová na Gutovú-Behramiovú 72 bodov.Svoj posledný zjazd v kariére absolvovala Nórka Ragnhild Mowinckelová, ktorá sa rozlúčila 20. miestom. V cieli je aplaudovali nielen diváci, ale aj ostatné pretekárky.V celkovom hodnotení SP triumfovala Gutová-Behramiová (1716 b.) o 135 bodov pred Taliankou Federicou Brignoneovou, Američanka Mikaela Shiffrinová stratila 307 bodov. Slovenka Petra Vlhová, ktorá sa zranila na konci januára v Jasnej a po operácii kolena predčasne ukončila sezónu, obsadila šieste miesto so ziskom 802 bodov.

výsledky finálového zjazdu SP v Saalbachu:



1. Cornelia Hütterová (Rak.) 1:45,08 min.,

2. Ilka Štuhecová (Slovin.) +0,17,

3. Nicol Delagová (Tal.) +0,49,

4. Christine Agerová +0,50,

5. Stephanie Venierová +0,62,

6. Mirjam Puchnerová (všetky Rak.) +0,63,

7. Michelle Gisinová (Švaj.) +0,75,

8. Kira Weidleová (Nem.) +0,81,

9. Federica Brignoneová (Tal.) +1,13,

10. Ariane Rädlerová (Rak.) +1,17







konečné poradie v zjazde (po 8 súťažiach):



1. Hütterová 397 bodov,

2. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 369,

3. Sofia Goggiová (Tal.) 350,

4. Venierová 346,

5. Brignoneová 281,

6. Jasmine Fluryová (Švaj.) 275







konečné poradie SP (po 39 súťažiach):



1. Gutová-Behramiová 1716,

2. Brignoneová 1581,

3. Mikaela Shiffrinová (USA) 1409,

4. Sara Hectorová (Švéd.) 922,

5. Hütterová 913,

6. Petra VLHOVÁ (SR) 802