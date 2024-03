Hokejisti Košíc a Spišskej Novej Vsi sú krok od postupu do semifinále play-off Tipos extraligy

Hlavný zdroj úspechu

23.3.2024 (SITA.sk) - Hokejisti Košíc Spišskej Novej Vsi v piatok zvládli po domácich dueloch aj ten úvodný na súperovom klzisku a v štvrťfinálových sériách play-off vedú už 3:0 na zápasy.Pre Slovan Bratislava Banskú Bystricu sa tak môže extraligová sezóna 2023/2024 skončiť už v sobotu. „Oceliari“ rovnako ako v dvoch domácich zápasoch série ťažili s výborne pripravenej ofenzívnej hry a s bratislavským Slovanom zvíťazili 5:3. Košičania ovládli tretí duel aj napriek tomu, že v hlavnom meste prehrávali 0:1 aj 1:2.Hlavným strojcom úspechu východniarov sa stal ich kapitán Michal Chovan , ktorý sa v tretej tretine presadil dvakrát. Najprv poslal v 42. minúte hostí do vedenia 4:3 a v 60. minúte pečatil výhru gólom do prázdnej bránky. Košice tak vyhrali aj v siedmom zápase proti Slovanu v aktuálnej extraligovej edícii."Veľmi dôležité víťazstvo pre nás. Chvíľu si ho užijeme a v sobotu budeme opäť bojovať od 0:0. Víťazíme vďaka kolektívnemu výkonu, je jedno, kto skóruje. Máme taký tím, že všetci vedia dať gól, ideme za svojím cieľom. Hráme dobre, drží nás brankár. Dnes úspech celého tímu, ideme ďalej," povedal pre denník Pravda 36-ročný zakončovateľ, ktorý v troch štvrťfinálových dueloch nazbieral šesť kanadských bodov za 3 góly a 3 asistencie.Kouč „belasých“ Peter Oremus po zápase kvitoval kolektívny výkon svojho tímu, ktorý hral pred návštevou 9550 divákov obetavejšie ako v prvých dvoch dueloch na ľade rivala. Vysvetlil však, že rozhodujúcim faktorom boli individuálne chyby."Proti tak kvalitnému tímu si podobné chyby nemôžeme dovoliť. Potom otočiť výsledok je veľmi ťažké. Ďalšia vec je premieňanie šancí. V našom tíme je len niekoľko hráčov, ktorí dokážu skórovať. Je to málo na to, aby sme Košice pretlačili. Prehrávame 0:3, ale aj takú sériu som už počas trénerskej kariéry otočil. V sobotu urobíme maximum, aby sme doma vyhrali, naši fanúšikovia si to zaslúžia," zhodnotil Oremus.Spišiaci zvládli aj tretí štvrťfinálový duel play-off s Banskou Bystricou. Na ľade „baranov“ sa zrodila ďalšia dráma so šťastným koncom pre východniarov.Zverenci trénera Vlastimila Wojnara viedli pod Urpínom po druhej tretine 3:1, no domáci „barani“ si dvomi gólmi vynútili predĺženie, pričom na 3:3 vyrovnával kanadský útočník Carter Turnbull 72 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby pri hre bez brankára. O tretej výhre „rysov“, tentoraz 4:3, rozhodol v 15. minúte predĺženia takisto kanadský zakončovateľ Anthony Nellis „Je to 3:0 na zápasy, ale stále to nič neznamená. Verím však, že to už zvládneme. Dnes sme si to v tretej tretine skomplikovali, ale v predĺžení sme ukázali charakter tímu,“ skonštatoval pre denník Šport autor jedného zo štyroch spišskonovoveských gólov Martin Bakoš Košice a Spišská Nová Ves môžu svoj postup do semifinále play-off potvrdiť už v sobotu v štvrtých zápasoch sérií. Oba zápasy majú úvodné buly naplánované na 18.00 h.