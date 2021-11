Rakúska polícia zatkla pätnástich prevádzačov, ktorí do krajiny pašovali ľudí cez Slovensko aj Česko

Všetci sa pokúšali utiecť

27.11.2021 (Webnoviny.sk) - Rakúska polícia v sobotu informovala, že zatkla 15 ľudí, ktorí do krajiny prevádzali migrantov zo Sýrie, Libanonu a Egypta. Policajti zároveň zhabali 14 áut, ktoré prevádzači na prepravu migrantov používali.Polícia v Dolnom Rakúsku uviedla, že minulý mesiac začala vyšetrovanie voči skupine, ktorá prevádzala migrantov zo srbsko-maďarských hraníc cez Slovensko a Českú republiku do severovýchodného Rakúska.Väčšinu z pätnástich prevádzačov, občanov Moldavska, Ukrajiny a Uzbekistanu, zatkli v polovici novembra počas kontrol podozrivých vozidiel a v hoteli vo Viedni.Všetci prevádzači, ktorých počas kontrol áut zastavili, sa pokúšali utiecť, uviedla polícia vo vyhlásení.Zatknutí prevádzači podľa polície do Rakúska prepravili viac ako 700 ľudí za celkovú sumu viac ako 2,5 milióna eur. Migranti platili 4 až 5-tisíc eur za osobu.Prevádzači do Rakúska prišli na základe reklám v sociálnych médiách, ktoré im ponúkali prácu vodičov za 2 až 3-tisíc eur mesačne.