Rakúska vláda rokuje o uvoľňovaní opatrení, deti by sa vrátili do škôl a otvorili by aj obchody

Mohlo by odpadnúť testovanie

Deti trápia psychické problémy

1.2.2021 (Webnoviny.sk) - Rakúsko vykročilo na cestu k uvoľneniu lockdownu. Vláda o situácii aktuálne rokuje so zdravotníckymi expertmi, výsledkom môže byť otvorenie škôl a obchodov, informuje v pondelok agentúra APA. Na programe sú ešte rozhovory s predstaviteľmi opozície a spolkových krajín. Režim na hraniciach by sa, naopak, mohol sprísniť.Podrobnosti nie sú známe, dohoda o čiastočnom obnovení prezenčnej výučby sa však zdá byť istá. V praxi majú byť žiaci rozdelení do menších skupín tak, aby sa jedna nachádzala v triede dopoludnia a druhá popoludní. Počíta sa tiež s povinnosťou nosiť respirátory, a to aj v prípade zamestnancov škôlok.Okrem obchodov so základnými potrebami sa otvoria aj ďalšie prevádzky a služby. Podľa zdrojov medzi nimi určite budú kaderníctva. Či sa sprístupnia aj ďalšie služby, ktoré si vyžadujú bezprostredný osobný kontakt, je zatiaľ otázne. V kultúrnej oblasti sa očakáva otvorenie múzeí a knižníc.Sprísnené môžu byť podmienky vstupu do krajiny. Diskutuje sa o rozšírení zákazu pricestovania z rizikových krajín, horúcim kandidátom je Portugalsko. Pre pendlerov by mohla platiť povinnosť preukázať sa negatívnym testom. Ľuďom prichádzajúcim z bezpečnejších oblastí by mohla, naopak, odpadnúť povinnosť podrobiť sa testovaniu.Postupné otváranie Rakúsko plánuje napriek tomu, že cieľ nie viac ako 700 nových infekcií denne sa zďaleka nepodarilo dosiahnuť.Ústup od lockdownu by mohol priniesť úľavu obyvateľstvu, osobitne deťom a mladistvým, ktorí sú vzhľadom na chýbajúce kontakty s rovesníkmi čoraz viac konfrontovaní s psychickými problémami, informuje agentúra APA.