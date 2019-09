Rakúska WKÖ navrhuje zníženie veku pre vodičov kamiónov na 16 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Viedeň 20. septembra (TASR) - Nedostatok vodičov nákladných vozidiel v Rakúsku vedie k naozaj kurióznym nápadom. A tak by mohli už čoskoro sadnúť za volant kamióna 16-roční mladí ľudia, aj keď spočiatku len pod dohľadom skúseného vodiča. Vyplýva to z najnovšieho návrhu dopravnej divízie Hospodárskej komory Rakúska (WKÖ).citujú šéfa divízie Alexandra Klacsku rakúsky denník Kurier a agentúra APA.Podľa neho majú mať 16-roční mladiství v prvom roku štúdia možnosť urobiť si vodičský preukaz a so skúseným vodičom prejazdiť 30.000 kilometrov. Vo veku 17 rokov by mohli na rakúskom území viesť ťažké kamióny. Klacska považuje za dobrý nápad rozšírenie tohto spôsobu po celej Európskej únii.Klacska dúfa, že vďaka tejto iniciatíve sa vyrieši napätá situácia v nákladnej doprave. Už to nie je tak ako kedysi, keď sa vodiči často len náhodne dostali za volant kamióna. Nejde o odbornú pracovnú silu:V súčasnosti môžu v Rakúsku ťažké kamióny šoférovať ľudia vo veku od 18 rokov ako živnostníci a s príslušnými dodatočnými skúškami.Hovorca automobilového klubu ARBÖ Sebastian Obrecht nemá o tomto nápade vysokú mienku:Pustiť ich za volant 30-tonového kamióna považuje za kritické.myslí si Obrecht. Mladiství skrátka nemajú auto tak pod kontrolou ako starší, alebo skúsení vodiči. Zníženie minimálneho veku pre vodičský preukaz preto nepovažuje za dobré riešenie.