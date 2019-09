Súd poslal do väzenia za terorizmus poľského tínedžera

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 20. septembra (TASR) - Britský súd poslal v piatok na štyri roky do väzenia poľského neonacistu pre obvinenia z terorizmu. Podľa súdu si muž zhromažďoval návody na výrobu bômb a na ich aktivovanie pri útokoch. Oznámila to londýnska Metropolitná polícia, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.Príslušníci protiteroristickej polície zadržali vo februári 18-ročného mladíka, identifikovaného ako Jacek Tchorzewski, na londýnskom letisku skôr, než stihol nastúpiť na palubu lietadla do Poľska.Tínedžer si sťahoval do mobilného telefónu materiál,uviedla polícia.Tchorzewski, ktorý sa v júni priznal k desiatim teroristickým trestným činom, býval na východnom okraji anglického univerzitného mesta Oxford, uviedla polícia. Nespresnila, ako dlho žil muž v Spojenom kráľovstve.Je o ňom tiež známe, že bol spoločníkom ďalšieho poľského občana, ktorého odsúdili za terorizmus o niekoľko mesiacov skôr.Londýnska polícia vo vyhlásení napísala, že prípadNad Tchorzewským vyniesol verdikt sudca na londýnskom trestnom súde Old Bailey.