Rakúski a experti zo SR hovorili v Piešťanoch o jadrovej bezpečnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 19. júna (TASR) – Bilaterálne stretnutie zástupcov Slovenska a Rakúska k spoločným témam týkajúcim sa otázok jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany sa v zmysle medzivládnej bilaterálnej zmluvy konalo od 17. do 19. júna v Piešťanoch. Slovenskú delegáciu viedla predsedníčka Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR Marta Žiaková.Na rokovaní k projektu dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach experti prebrali témy týkajúce sa priebehu horúcej hydroskúšky na 3. bloku jadrovej elektrárne, harmonogramu spúšťania tohto bloku a zákonných požiadaviek na spúšťanie a uvádzanie do prevádzky jadrovej elektrárne. Osobitná pozornosť bola venovaná otázkam spojeným s osadzovaním kotviacich prvkov v kontajnmente jadrovej elektrárne. Boli prezentované postupy pre navrhovanie umiestnenia a inštaláciu kotviacich platní, slúžiacich na zodolnenie osadenia technologických zariadení do stavebných konštrukcií v prípade seizmickej udalosti. Prezentované boli i postupy pre odstraňovanie identifikovaných nedostatkov v inštalovaných systémoch, napríklad v systéme technickej vody alebo na mobilných dieselových čerpadlách.V stredu rakúska delegácia navštívila Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s., v Jaslovských Bohuniciach a prezrela si vyraďovanú jadrovú elektráreň V-1. Vedúci delegácií, ako informovala Regina Hauskrechtová z ÚJD, ocenili pravidelné každoročné stretnutie a zdôraznili jeho relevantnosť v kontexte vytvárania možností pre vzájomnú diskusiu, výmenu informácií a posilnenia dôvery medzi oboma krajinami v tejto oblasti.