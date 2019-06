V záhrade Rázusovie domu sprístupnili letnú čitáreň

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Liptovský Mikuláš 19. júna (TASR) – Priestor na vzdelávanie, oddych, voľnočasové aktivity i kultúru ponúka nová letná čitáreň v záhrade Rázusovie domu v liptovskomikulášskej časti Vrbica, ktorú slávnostne sprístupnili v stredu popoludní.Zátišie s posedením a chráneným ohniskom bude slúžiť na záhradné stretnutia umelcov, školákov či návštevníkov. Podľa správcu expozície Štefana Packu sa v Rázusovie dome každý mesiac konajú v rámci klubu spisovateľov viaceré podujatia. Hostí však postupne prichádza toľko, že sa do malého domčeka nezmestia. Preto sa rozhodli, že v Maroškovej záhrade vybudujú kultúrny stánok.priblížil pre TASR správca Rázusovie domu.Rodný dom významných osobností Slovenska, súrodencov Martina Rázusa a Márie Rázusovej-Martákovej prešiel v poslednom období viacerými významnými vizuálnymi úpravami. V rámci starostlivosti o expozíciu investovalo správcovské mestské Múzeum Janka Kráľa s podporou mesta do oplotenia, vymaľovania fasády či oživenia a revitalizácie záhrady. V areáli okolo domu pribudlo množstvo ovocných stromov a kríkov.Riaditeľ mestského múzea Jaroslav Hric verí, že sprístupnením a zatraktívnením záhrady sa Rázusovie ulička postupne stane vyhľadávaným miestom nielen pre turistov, ale aj pre obyvateľov priľahlého sídliska Nábrežie a obľúbeným miestom pre stretávanie sa Liptovskomikulášanov. Ako pozitívum vidí najmä to, že správca expozície je návštevníkom k dispozícii prakticky kedykoľvek, pretože býva v podkroví domu.uzavrel Hric.