Rakúsko bude mať v januári vládnu koalíciu, tvrdí Kurz

Sebastian Kurz, archívna snímka. Foto: TASR/AP/Michael Gruber Foto: TASR/AP/Michael Gruber

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 15. decembra (TASR) - Koaličné rokovania medzi konzervatívnou Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) bývalého kancelára Sebastiana Kurza a Zelenými sa chýlia ku koncu. Kurz to naznačil v rozhovore pre denník Kurier, ktorý bol zverejnený v nedeľu. Novú vládu bude mať Rakúsko podľa neho už v januári 2020.uviedol Kurz. Podotkol však, že ešte sú potrebné ďalšie rozhovory o kľúčových otázkach. Rokovania, ktoré podľa Kurza prebiehajú dobre, budú preto pokračovať aj po vianočných sviatkoch.Kurz pripomenul, že naďalej chce presadzovať svoje tri predvolebné sľuby. Tými sú nulový deficit štátneho rozpočtu, znižovanie daní a dôsledné stanovisko voči nelegálnej migrácii. Dodal, že je pre neho takisto dôležité, aby boli súčasťou koaličnej zmluvy aj záležitosti, ktoré presadzujú Zelení, ako napríklad ochrana klímy a transparentnosť.Predčasné parlamentné voľby sa v Rakúsku uskutočnili 29. septembra v dôsledku májového rozpadu koaličnej vlády ÖVP so Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ). Ten vyvolalo zverejnenie kompromitujúceho videozáznamu, ktorý bol tajne nakrútený na španielskom ostrove Ibiza. Na ňom je zachytený dnes už bývalý predseda FPÖ Heinz-Christian Strache, ako pred voľbami z roku 2017 diskutuje o možných nelegálnych daroch pre svoju stranu. Strache bol v piatok vylúčený z FPÖ.FPÖ po škandáloch a následnom zlom výsledku vo voľbách (16,17 percenta) avizovala, že chce prejsť do opozície.Zelení vo voľbách skončili na štvrtom mieste a získali takmer 14 percent hlasov. Víťazná ÖVP dosiahla 37,46 percenta. Kurz bol zostavením vlády poverený 7. októbra a v novembri začali ÖVP so Zelenými rokovať o zostavení vládnej koalície.