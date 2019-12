USA zvažujú clá vo výške 100 % na ďalšie výrobky z EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Washington 15. decembra (TASR) - USA zvažujú clá vo výške až 100 % na ďalšie európske výrobky, ktoré predtým americká administratíva od colných poplatkov oslobodila. Ide o niektoré z najtypickejších výrobkov z eurozóny, vrátane írskej whisky a francúzskeho koňaku.Úrad amerického obchodného zástupcu (USTR) vo štvrtok (12. 12.) uverejnil zoznam ďalších európskych tovarov, o ktorých uvažuje, že by na ne mohol zaviesť clá v rámci v sporu o dotácie pre európskeho výrobcu lietadiel Airbus.USTR už predtým uverejnil viaceré zoznamy európskeho tovaru v hodnote viac ako 10 miliárd USD (8,95 miliardy eur), na ktoré by mohol zaviesť clá ako odvetu za pomoc pre Airbus.V októbri urobil Washington prvý krok a uvalil clo vo výške 10 % na veľké civilné lietadlá a 25 % na niektoré poľnohospodárske výrobky z Európskej únie (EÚ).Teraz, ako sa zdá, USTR zvažuje, či zvýšiť tieto sadzby až na 100 %, a tiež či pridať na zoznam niektoré ďalšie výrobky, ktoré naň Biely dom v októbri nezaradil. Nové položky, ak ich pridá, by mohli mať colnú sadzbu až 100 %.Medzi množstvom produktov, ktorým hrozia clá, sú aj európske liehoviny vrátane whisky a koňaku. Clá vo výške 100 % by sa mohli vzťahovať aj na celú škálu produktov od olivového oleja z EÚ cez francúzske syry a portugalské rybie filety až po nemecké nože.USA dlhodobo argumentujú, že dotácie pre Airbus poškodzujú americký letecký gigant Boeing a snahy EÚ vyhovieť predchádzajúcim rozhodnutiam Svetovej schodnej organizácie (WTO) proti týmto dotáciám nie sú dostačujúce.Sťažnosti na Airbus sú však len jedným bodom v rozsiahlej kampani Bieleho domu, zameranej na zníženie obchodného deficitu USA. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa začala svojclami na dovážanú oceľ a hliník v snahe dosiahnuť nové, pre USA výhodnejšie obchodné dohody cez nátlak v podobe colných sadzieb a kvót.USTR na žiadosť o vyjadrenie odkázal na svoje predchádzajúce vyhlásenie:napísal USTR 2. decembra. Dodal, že vzhľadom naNo hoci Trump zaznamenal so svojou protekcionistickou taktikou určitý úspech, najmä v podobe novej dohody NAFTA o obchode s Kanadou a Mexikom, nahneval obchodných partnerov na celom svete.Minulý týždeň vláda USA uviedla, že v prípade dovozu z Francúzska by mohla zaviesť clá do výšky 100 % na tovar za 2,4 miliardy USD, keďže dospela k záveru, že nová francúzska daň z digitálnych služieb poškodzuje americké technologické spoločnosti.Rokovania americkej administratívy s Čínou sú najtypickejšou ukážkouprezidenta Trumpa. Sprevádzalo ich množstvo protichodných vyhlásení, hrozieb a Trumpových tvítov, ktoré najprv naznačili pokrok, a následne ho popreli.Obe strany síce nakoniec dosiahli v piatok (13. 12.)dohody, rok po oznámení prímeria v obchodnom spore a začiatku rozhovorov vlani v decembri na samite G20 v Buenos Aires však úplnú dohodu ešte neuzatvorili.V prípade EÚ je konečný termín na verejné komentáre k novým clám stanovený na 13. januára 2020.