Rakúsko nemá v úmysle vstúpiť do NATO, podľa Schallenberga veľká časť občanov vníma neutralitu pozitívne

18.5.2022 (Webnoviny.sk) - Rakúska vláda nemá v úmysle nasledovať Švédsko a Fínsko so žiadosťou o členstvo v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO). Rakúsky minister zahraničia Alexander Schallenberg sa pre nemecké rádio Deutschlandfunk v stredu vyjadril, že Rakúsko sa v roku 1955 rozhodlo o neutralite „a stále platí, že veľmi, veľmi veľká väčšina populácie to vníma pozitívne“.Zároveň poznamenal, že neutralita nezabránila Viedni podporiť sankcie Európskej únie (EÚ) voči Rusku a poskytovať Ukrajine nesmrtiacu pomoc.Schallenberg poznamenal, že „berie na vedomie“ švédske a fínske rozhodnutie urobiť „rozsiahlu zmenu“ vo svojej bezpečnostnej politike, v Rakúsku to však podľa jeho slov vyzerá trochu inak. „Budeme, podobne ako Írsko a Malta - v únii sú tri štáty - aj naďalej neutrálni,“ dodal.