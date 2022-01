Rakúsko od februára zmierni protipandemické obmedzenia, predĺžia sa otváracie hodiny reštaurácií

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.1.2022 (Webnoviny.sk) - Rakúsko plánuje zmierniť reštrikcie zamerané proti šíreniu koronavírusu na budúci mesiac. Od 5. februára budú môcť reštaurácie mať otvorené do polnoci, povedal v sobotu na tlačovej konferencii rakúsky kancelár Karl Nehammer. Pravidlá, na základe ktorých nevakcinovaní ľudia nemôžu navštevovať obchody a reštaurácie, sa postupne zrušia.Od 12. februára už nebude potrebné pred vstupom do obchodov predkladať doklady o zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19. O týždeň neskôr, 19. februára, povolia v krajine vstup do reštaurácií všetkým, ktorí predložia doklad o vakcinácii, prekonaní infekcie alebo negatívny výsledok testu na koronavírus.Zmiernenie reštrikcií Rakúsko ohlásilo krátko pred tým, ako v krajine od 1. februára bude očkovanie proti koronavírusu povinné. Uvoľňovanie protipandemických opatrení prichádza napriek rekordným počtom nových nákaz v uplynulých dňoch.V piatok Rakúsko nahlásilo 34 748 nových potvrdených infekcií. Kancelár Nehammer však uviedol, že terajší nízky počet ľudí hospitalizovaných s infekciou znamená, že sú možné ďalšie kroky k normálnemu stavu. Rakúski predstavitelia očakávajú, že vlna variantu koronavírusu omikron bude kulminovať v prvom februárovom týždni.