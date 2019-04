Rakúsko otvorí v polovici mája svoje hospodárske centrum vo Vietname

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 23. apríla (TASR) - Prezident rakúskej hospodárskej komory Harald Mahrer otvorí 16. mája v Hočiminovom Meste hospodárske centrum. Ním chce Viedeň dosiahnuť lepšie spojenie Rakúska s rýchlo rastúcou vietnamskou ekonomikou a mať prospech z jej mladého dobre vyškoleného obyvateľstva. Mahrer o tom hovoril v utorok vo Viedni pred novinármi.Vietnamská vláda má záujem o získanie zahraničných investícií predovšetkým do automobilového priemyslu, agrárneho odvetvia, energetiky a chce rozvíjať aj turistiku.Vietnam má 96 miliónov obyvateľov. Z nich tvorí stredná trieda tretinu obyvateľstva. Asi 40 % Vietnamcov je mladších ako 35 rokov. Vláda intenzívne investuje do infraštruktúry a vzdelávania. Dobrá znalosť angličtiny sa stala v krajine samozrejmosťou. Viac ako 90 % ľudí končí odbornú strednú školu, alebo získava iné stredné vzdelanie.Mahrer a vietnamský veľvyslanec v Rakúsku Le Dong hovorili aj o nadchádzajúcom podpise medzištátnej dohody medzi EÚ a Vietnamom. Po nadobudnutí jej účinnosti sa zrušia dve tretiny dovozných ciel a do 10 rokov sa zrušia aj ostatné.Rakúsky export do Vietnamu v rokoch 1995 až 2018 vzrástol z 9 miliónov na 225 miliónov eur. Dovozy v rovnakom období stúpli z 22,5 milióna na 820 miliónov eur. Vietnamská ekonomika v posledných rokoch rastie ročne tempom 6 až 7 %.